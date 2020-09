Mentre le Borse europee brancolano nel buio, e Piazza Affari è praticamente immobile da settimane, la Borsa USA ha ripreso a macinare. Wall Street sale, le Borse europee stentano e Piazza Affari galleggia. Ecco perché la Borsa italiana è come un sughero.

E oggi cosa accadrà al listino milanese? Vediamo quali sono i livelli da monitorare, grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Piazza Affari immobile attende lo spunto rialzista

Nell’articolo di ieri di apertura delle Borse, avevamo indicato due livelli per l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). Il primo livello era 20.000 punti al rialzo, il secondo livello era 19.700 punti al ribasso. Nella seduta di ieri l’indice ha realizzato un massimo a 19.967 punti e un minimo a 19.725 punti.

Questo dimostra come vi sia un quasi completo immobilismo dei prezzi e una totale incertezza della direzione da prendere. In realtà, ragionando con la logica e osservando l’andamento dell’Ftse Mib degli ultimi mesi, propendiamo per una maggiore probabilità rialzista. Ma non perché l’indice abbia dato dei segnali in questo senso, ma per esclusione.

Nelle scorse settimane, ogni volta che la situazione si metteva male, i prezzi hanno comunque avuto la forza di reagire. Come se uno che sta per affogare, viene ripescato all’ultimo momento, ma non viene tirato in barca, è lasciato in acqua a galleggiare.

Ecco perché la Borsa italiana è come un sughero

Come un sughero. Ecco, potremmo utilizzare questa metafora per descrivere Piazza Affari in questo frangente storico. Un sughero che rimane a galla. Ha la capacità di galleggiare, perché non può affondare. Ma non riesce fare altro. Può solo galleggiare.

Anche per oggi 20.000 punti al rialzo e 19.700 punti al ribasso, sono i due livelli da monitorare. Solo con il superamento di queste due soglie, si avrà un movimento più deciso per la giornata odierna. Mentre, all’interno di questi livelli si avrà una ennesima seduta piatta.

E’ difficile che i prezzi possano muoversi ancora a lungo all’interno di questa fascia. Un movimento direzionale si avvicina.

