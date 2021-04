Al passo prudente delle Borse europee si contrappone lo sfacciato andamento della Borsa americana. E in mezzo Piazza Affari che indietreggia per motivi molto chiari, che in questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa rivelano. Ecco perché la Borsa fa il gambero ma torna a correre un titolo che a breve potrebbe avere un’esplosione rialzista.

La Borsa dei record contro le Borse dei piccoli passi

Le Borse europee continuano a essere ingessate, mentre la Borsa USA prosegue la corsa. L’andamento a due velocità dei mercati azionari europei e statunitense, è lo specchio dell’andamento a due velocità delle due economie. In USA è stagione di trimestrali. Molte delle società più importanti hanno registrato nei primi tre mesi utili superiori alle attese. Come se non bastasse gli USA hanno registrato un balzo delle vendite al dettaglio.

Mentre in Europa l’economia è ancora con le stampelle (parole di Christine Lagarde). Il piano vaccinale non riesce a decollare e questo ritarda la crescita economica. È ovvio che gli investitori istituzionali continuino a preferire la Borsa americana dei record, alla Borsa europea dei piccoli passettini.

Cosa sta accadendo alla Borsa italiana?

Anche oggi Piazza Affari ha ceduto terreno, come nella seduta di ieri. Poco per la verità. Ma è stata la Borsa peggiore d’Europa. Il resto dei listini azionari ha guadagnato, anche se poco. E anche oggi la migliore Borsa del Vecchio Continente è stata Londra.

Tornando alla Borsa di Milano, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha perso lo 0,2% chiudendo a 24.528 punti. La Borsa italiana sembra smarrita, a trattati impaurita. Anche oggi, come ieri, dopo una partenza in rialzo, alle 15:00 sono scattate le vendite, in parte recuperate con l’apertura di Wall Street.

Ecco perché la Borsa fa il gambero ma torna a correre un titolo che a breve potrebbe avere un’esplosione rialzista

Molti dei titoli fanno come i gamberi. Quelli che il giorno prima salgono, anche di molto, il giorno dopo scendono. C’è una logica in questo. Chi compra e guadagna, il giorno dopo vende e passa subito all’incasso. Non è un bel segno. Significa che non c’è fiducia in questo momento per il mercato italiano. Chi acquista poi vende subito perché non ha intenzione di mantenere per più giorni le posizioni aperte.

Anche se ci sono le eccezioni. Oggi Amplifon è tornata a correre. Dopo il balzo di martedì e la pausa di mercoledì, oggi i prezzi sono tornati a salire. L’azione ha chiuso a 35,47 euro, in rialzo del 2,8%. Delle ottime opportunità del titolo ne avevamo parlato in questa analisi.