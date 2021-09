Quando si tratta di pulizie si è sempre alla ricerca di metodi pratici e veloci. Di modi nuovi per occuparsi delle varie pulizie di casa senza perdere troppo tempo e non faticare. Ma che siano metodi comunque efficaci e che rimuovano tutti i germi e i batteri. Questo vale sicuramente per le grosse pulizie come il lavaggio dei pavimenti, dei pensili della cucina o del bagno. Ma ci sono anche dei piccoli oggetti di uso comune che vanno igienizzati e puliti molto più frequentemente. Uno di questi è lo spazzolino elettrico.

Utile ed efficace grazie alla rotazione delle setole

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ancora in tanti utilizzano il classico spazzolino usa e getta. Magari in versione più ecosostenibile in bambù o semplicemente il normale in plastica dalle setole colorate. Ma in realtà le persone che preferiscono quello elettrico sono aumentate molto negli anni. Grazie alla praticità e all’evoluzione di questa tecnologia si può ottenere un risultato eccezionale senza troppi sforzi. Se ancora si è indecisi sulla scelta abbiamo approfondito i pro e i contro nell’articolo “Cosa scegliere fra spazzolino manuale e spazzolino elettrico”.

Ecco perché in tantissimi stanno usando un dischetto di cotone per rimediare a questo problema comune

Chi utilizza ormai da tempo lo spazzolino elettrico lo avrà notato sicuramente. Sia che si abbia un modello base o più avanzato è necessario fare un po’ di manutenzione. Bisogna cambiare le varie testine ogni due mesi circa, ad esempio. Per regolarsi basterà controllare il colore delle setole. Infatti, questa alternanza tra setole bianche e colorate ci permette di notare quando queste ultime si scoloriscono. Ed è proprio in questo momento che dobbiamo sostituire la testina.

Ma anche la base per ricaricarlo non va trascurata

È qui che si forma lo sporco e si annidano i germi. Questo perché ogni volta che si usa lo spazzolino inevitabilmente colerà dell’acqua lungo il manico. Ma non solo, anche residui di dentifricio che andranno a formare quella patina giallastra. Ma se non vogliamo stare lì a pulire incessantemente ecco un trucco pratico e geniale. Basterà usare un dischetto di cotone per assorbire tutti i residui. Basterà creare un foro con delle forbicine al centro del dischetto. E poi adagiarlo sulla base dello spazzolino e cambiarlo ogni volta che sarà visibilmente sporco.

Quindi ecco perché in tantissimi stanno usando un dischetto di cotone per rimediare a questo problema comune. Con questo metodo geniale e veloce si eviterà l’accumulo della sporcizia e la pulizia sarà super veloce. Un piccolo accorgimento, bisogna assicurarsi di non coprire il perno che fa da contatto per ricaricare lo spazzolino. Sia per questioni di sicurezza, anche se la carica è in genere ad induzione elettromagnetica, ma anche per non bloccare la ricarica.

Approfondimento

La guida pratica per far tornare lo spazzolino elettrico come nuovo