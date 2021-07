Siamo sempre alla ricerca costante di prodotti che ci aiutino nella pulizia della casa. Che con il minimo sforzo ci permettano di avere i nostri appartamenti lucidi e splendenti. Proprio come se fossero usciti da un catalogo di arredamento. Pavimenti brillanti e senza aloni senza dover stare ore a strofinare. Vediamo come una piccola pastiglia può essere la soluzione a tanti dei nostri problemi.

La sua funzione principale è un po’ insolita

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste pastiglie nascono con la funzione di pulire a fondo la dentiera. Esatto, sono incredibili per eliminare tutti gli eventuali residui di cibo. E igienizzare alla perfezione questa protesi che è indispensabile per un sacco di persone. Ma grazie agli ingredienti di questa magica pastiglia possiamo utilizzarla per tantissimi altri scopi.

Ecco perché in tantissimi stanno facendo scorta di queste incredibili pastiglie per la pulizia della casa

All’interno di queste pastiglie troviamo l’acido citrico. Un grosso aiuto per in casa grazie alla sua forza pulente e antibatterica. Ma di solito contengono anche perborato di sodio e bicarbonato di sodio, ideali per la pulizia della casa. Infatti, possiamo usarle per pulire a fondo i contenitori di alimenti ancora macchiati. Basterà versare dell’acqua calda e scioglierci una pasticca all’interno e saranno come nuovi.

Ma anche per liberarsi delle fastidiose incrostazioni su pentole e padelle. Solo che per queste macchie più ostinate sarà necessario usarne almeno due per ottenere buoni risultati. Ma le pastiglie per la dentiera sono perfette anche per sbiancare gli strofinacci della cucina. Basterà lasciarli in ammollo un paio di ore e poi lavarli normalmente in lavatrice. Il risultato è assicurato!

Quindi, ecco perché in tantissimi stanno facendo scorta di queste incredibili pastiglie per la pulizia della casa. Da oggi in poi passeremo nelle corsie del supermercato e non potremo fare a meno di comprarle. Possiamo utilizzarle davvero per igienizzare tantissime cose.

Approfondimento

Hai mai provato a buttare una pastiglia per la pulizia della dentiera nel WC? Questo è quello che succede