Lo scorso inverno abbiamo passato mesi chiusi in casa. All’inizio le giornate sembravano non passare mai, poi è scoppiata la mania della cucina, infine, con occhi nuovi, ci siamo guardati attorno. Le mura domestiche gradualmente hanno assunto tutto un altro significato. C’è chi ha espresso il desiderio di avere una casa più grande. Chi invece ha sognato di possedere un giardino. Tanti di noi, con pazienza, hanno iniziato a riprogettare gli spazi del proprio appartamento.

Le antiche tradizioni ci vengono in aiuto perché, in questo periodo, ricerchiamo l’armonia e la serenità più di ogni altra cosa. Rendere casa un ambiente paradisiaco, con i consigli del Feng Shui, è possibile. Ecco perché in tanti stanno scegliendo questi colori che rendono la casa più confortevole e tranquilla.

Cosa si intende per Feng Shui

Il Feng Shui lavora con le energie, l’obiettivo è la completa armonia degli elementi. Feng Shui significa “vento e acqua” e, secondo quest’antica disciplina orientale, l’equilibrio dipende dai principi fondamentali dello Ying e dello Yang. Lo Ying è associato al sesso femminile, alla calma e alla passività, ai colori scuri e all’elemento lunare. Lo Yang è invece identificato come l’elemento maschile, caratterizzato da colori chiari e associato allo splendere caldo del sole. Tutto dipende dalla simmetria e dalla coerenza tra queste due energie che si dimostrano tanto fondamentali per la vita, quanto per la casa.

In epoche passate architetti e designer ponevano l’accento più sull’estetica che sulla vivibilità di uno spazio. Oggi, invece, la compatibilità con gli elementi della terra, lo scambio contino di energie, il dialogo col Mondo naturale, sono argomenti al centro del discorso architettonico. Il Feng Shui è sempre più conosciuto, apprezzato e studiato. La disposizione dell’arredamento, la presenza del verde, il tono delle luci: seguendo questa antica disciplina ogni scelta concorre a favorire la calma e la pace dei sensi.

Ecco perché in tanti stanno scegliendo questi colori che rendono la casa più confortevole e tranquilla

Il nostro occhio è in grado di percepire una vastissima gamma cromatica per mezzo della luce. Ogni colore parla, tramette emozioni, sprigiona energie. In quanti di noi si sono trovati in difficoltà davanti alla scelta dei colori per le pareti di casa? Magari, inizialmente, abbiamo sottovalutato il problema. Rispetto alla fatica di un trasloco e in confronto alla ricerca di mobili ed elettrodomestici, scegliere le tinte può esserci apparsa come un’operazione semplice. Arrivato il momento della verità, col naso spalmato sulla mazzetta colori, il panico. La consapevolezza improvvisa che sì, è proprio così, i colori sono importanti e hanno il potere di influenzare la nostra realtà.

Scegliere col Feng Shui, fortunatamente, è una garanzia. Ecco un breve vademecum che può salvarci dalla mazzetta colori e assicurare armonia ai nostri spazi. Regola fondamentale, e unica, è utilizzare con coerenza e gusto, questi colori.

Il rosso è un colore conviviale, richiama l’antica tradizione dello stare tutti in cerchio attorno al fuoco, consigliato per il soggiorno. Il verde è un colore pacifico e in assoluto il più presente in natura, consigliato per il bagno. Il giallo solare richiama la terra, le radici e il sole. Consigliato per la cucina. Il blu è l’acqua che scorre, il sonno che scivola leggero nella pace e nella tranquillità. Consigliato per la stanza da letto.