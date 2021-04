A volte ci ritroviamo a combattere in casa con lo stesso tipo di problema per diversi mesi. Quando ciò accade è a dir poco inutile sottolineare quanto possa rivelarsi frustante. Se i primi giorni abbiamo le forze per poterci giocare tutte le armi a nostra disposizione, dopo qualche tempo tendiamo a rinunciare. Di conseguenza ci affidiamo a dei professionisti in grado di aiutarci in quella determinata situazione. Eppure, prima di gettare la spugna, dovremmo tentarle tutte, anche soluzioni che possono sembrare a prima vista meno convenzionali.

Alleati inaspettati

Del resto non è facile conoscere questi rimedi di cui stiamo parlando. Anche perché non sono soluzioni intuitive, ovvero a cui possiamo arrivarci ragionando. Se non ce lo dice nessuno dunque è molto difficile scoprirne l’esistenza. Bene, proprio per questo motivo, oggi siamo noi a volerne svelare uno. Sperando di aiutare chi si trova in una situazione difficile e complicata. Dunque ecco perché in tanti stanno lasciando una ciotola di farina e gesso in balcone per tutta la notte.

A mali estremi

Uno degli inconvenienti legati alla casa che più risulta difficile da eliminare è quello che vede la presenza di animali indesiderati. Primi fra tutti, e in molti concorderanno, i topi. Del resto nel mondo ci sono molti più topi che esseri umani e noi tutti, chi prima chi dopo, ne abbiamo avuto la conferma. Come dicevamo alle volte è difficilissimo sbarazzarsene, in quanto si tratta di animali molto furbi. Prima di affidarci a mani esperte però, consigliamo di provare questo metodo. Ovvero riempire una ciotola con della farina e del gesso e posizionarla in terrazzo, oppure nello spazio esterno.

O comunque in quelle che abbiamo individuato come possibili entrate utilizzate dai roditori. Quest’ultimi infatti sono attirati dalla farina, mentre purtroppo il gesso risulta loro fatale. Comprendiamo che si tratta di un rimedio estremo, a cui ovviamente dovremmo affidarci solo dopo aver tentato tutti i metodi non nocivi. Ne esistono diversi, come possiamo vedere qui. In caso quest’ultimi non avessero funzionato, con questa tecnica i roditori difficilmente avranno scampo. Dunque ecco perché in tanti stanno lasciando una ciotola di farina e gesso in balcone per tutta la notte.