L’aspettativa di vita, intesa in senso puramente statistico, è un indicatore che riguarda il numero medio di anni che ogni essere umano ha la probabilità di vivere a partire da una specifica età.

Solitamente viene calcolato alla nascita, ovvero in riferimento alle probabilità di sopravvivenza del neonato, tenendo conto di alcuni dati e variabili.

In particolare, si tiene conto del numero di nascite e decessi in un determinato lasso di tempo, suddivisi per sesso, età e posizione geografica. A seconda della destinazione dello studio si possono prendere in considerazione anche altri dati come ad esempio malattie, fattori economici e sociali.

Quello che è certo è che in Italia, negli ultimi due anni, l’aspettativa di vita si è decisamente abbassata, ed in particolare in alcune Regioni.

Ecco perché in queste Regioni si rischia di vivere di meno

Potrebbe sembrare scontato e relativo durante una pandemia, ma si tratta di dati decisamente preoccupanti che arrivano direttamente dall’ISTAT.

Se fino al 2019, infatti, si era registrato un graduale aumento di questo importante dato, proprio a partire dal 2020, con la diffusione del Coronavirus, la situazione è drasticamente peggiorata.

Il Covid, infatti, ha determinato un forte aumento del rischio di mortalità.

Gli ultimi numeri parlano di un’aspettativa di vita che si aggira attorno agli 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne), con un calo di 1,2 anni rispetto all’indagine precedente.

Come è facilmente intuibile, ad avere la peggio sono le zone che sono state colpite più duramente dal virus.

Dove si registrano i dati più preoccupanti?

Numeri preoccupanti si registrano in Lombardia (-2,5 anni), soprattutto nelle province di Cremona, Bergamo (-4,3 anni) e Lodi (-4,5 anni). Anche Piacenza registra una variazione importante con -3,8 anni rispetto al 2019. Dopo la Lombardia troviamo la Valle D’Aosta con -1,8 anni e le Marche con -1,7 anni.

Al Centro Italia ed al Sud, anche se di poco, troviamo dati più incoraggianti.

Nella Provincia di Perugia l’aspettativa di vita è passata da 84,4 ad 83,6 anni, mentre a Enna si registra un calo di 1,5 anni. L’unica provincia italiana a non aver registrato variazioni rispetto al 2019 è quella di Siena, dove il dato si attesta stabile sugli 83,7 anni.

Sembra proprio il Covid il principale responsabile, ed ecco perché in queste Regioni si rischia di vivere di meno. L’auspicio è che la campagna vaccinale possa contribuire ad un’inversione di questa tendenza.

