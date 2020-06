Le azioni di Iliad (EURONEXT:ILD) sono attualmente scambiate a 163,85 ma come l’incertezza economica causata da Covid-19 influenzerà il prezzo? La società è ben posizionata per resistere agli shock economici e superare la volatilità del mercato. Uno degli indici di qualità per Iliad è il suo Return on Capital Employed quinquennale vicino al 13,3%. Un ROCE a due cifre indica che la società può crescere in modo redditizio. La volatilità del mercato e l’incertezza economica possono rappresentare un forte freno alla crescita dinamica. I titoli però che performavano bene nel periodo pre-crisi possono recuperare rapidamente quando la fiducia degli investitori ritornerà. Ecco perché Iliad è tornata a correre sul mercato azionario.

Iliad debutta nel fisso

Telecom Italia sotto pressione dopo le voci di un ingresso di Iliad nel mercato della telefonia fissa. L’operatore telefonico low cost potrebbe essere in trattative con Oper Fiber. Quest’ultima è una società di telecomunicazioni italiana, detenuta al 50% da Enel. Nonostante l’enorme interesse degli utenti, Iliad Italia è stata a lungo estremamente restia nel fornire informazioni precise. Oggi il debutto nel mercato della telefonia fissa è praticamente certo. Ecco perché Iliad è tornata a correre sul mercato azionario. Attenzione invece a chi ha nel proprio portafoglio Telecom Italia che potrebbe subire grosse perdite anche se ha già toccato i minimi storici.

Il futuro del titolo

Gli analisti si aspettano una forte crescita nei prossimi mesi. I ricavi relativi al primo trimestre ammontano a 1,38 miliardi in linea con le aspettative del mercato. Il titolo in Borsa ha già recuperato le perdite subite durante la crisi causata dal covid-19. Nell’ultimo mese il titolo ha avuto un incremento del 18% sovraperformando il mercato francese. Nel 2017 il titolo era arrivato a raggiungere quota 230 per azione e la notizia dell’entrata nel mercato della telefonia fissa potrebbe riportare il titolo sopra quota 200.