Con il passare degli anni il mondo delle televisioni si sta ingrandendo sempre di più e così anche il prezzo, difatti ormai una Smart Tv 64 pollici 4k costa sui 7000 euro. Ma non c’è bisogno di arrivare a spendere queste cifre folli. Con meno di 1000 euro puoi avere uno schermo grande come una parete. Anzi sulla parete. Ecco perché il televisore non serve più. E una piccola guida per spendere molto meno e avere un maxi schermo come al cinema.

Ecco perché il televisore non serve più

Per sostituire la tv, ecco un sistema che si può portare in ogni stanza e anche in vacanza. Basta lasciare una parete libera, senza mobili e quadri. O basta portarsi dietro un lenzuolo piazza e mezza e il proiettore Xgimi 4k, che costa 700 euro. Bisogna aggiungere la flash stick di Prime Video o Apple Tv per avere una vera e propria smart tv. Con la possibilità di avere Netflix, Amazon, Chili e tutte le altre applicazioni dello streaming per guardare i film. Ma naturalmente anche Youtube o Vimeo, basta collegare il pc o il telefono cellulare.

Costa molto meno di quanto vale

Il totale della spesa si aggira sui 1000 euro con l’Apple Tv 4k e sui 800 euro con solo il Flash Stick di Prime video 4k. La qualità è fantastica e rimane in 4k fino ad una grandezza di schermo di 3m x 5m. Questo sistema dispone di altoparlanti propri ma ha anche la possibilità di attaccare sia cuffie sia le casse. Ecco perché il televisore non serve più.

La tv diventa grande come un thermos

Ecco perché il televisore non serve più. Questo proiettore di fatto è grande tanto quanto un thermos o bollitore da litro e mezzo. Sta in uno zaino, si porta ovunque. Ed è quasi più potente di quelli ingombranti classici, che costano 2 o 3 mila euro. Si può usare anche in giardino. E’ dotato di una batteria che dura 2 ore.

Perfetto anche per le videoconferenze

Nel caso in cui una persona sia interessata ad usarlo come schermo per le videoconferenze con Zoom o Meet, Xgimi dispone di una porta HDMI a cui si può collegare qualsiasi PC che si Mac o Windows. Questo validissimo sostituto della Smart Tv tradizionale ha una sola necessità: essendo un proiettore, più buio c’è più si vede meglio.