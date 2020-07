Ecco perché il tè verde è un toccasana e può aiutarti a dimagrire. Ottenuto dalle foglie di Camelia sinensis, è un tè di origine cinese largamente consumato da secoli anche in Giappone, India, Thailandia.

Ormai diffuso in tutto il mondo, è noto per le sue propietà antiossidanti, e quindi per contrastare l’invecchiamento cellulare. È anche consigliato per i suoi effetti antinfiammatori e detossinanti. Rispetto al tè nero ha un gusto più amarognolo, fresco ed erbaceo.

Ecco perché il tè verde è un toccasana. Cosa dice la scienza?

Nella medicina tradizionale cinese, il tè verde è utilizzato per diverse finalità. È considerato efficace per la digestione, per il controllo della glicemia e della temperatura corporea, per la guarigione delle ferite e contro le emorragie.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

I risultati degli studi condotti dalla medicina Occidentale, sono a loro volta interessanti.

Le ricerche hanno osservato i benefici derivanti dalle catechine contenute nel tè verde, in particolare dall’EGCG (Epigallocatechina-3-gallato). Questa catechina potenzia le difese antiossidanti diminuendo il danno cellulare, con effetti salutari su tutti i tessuti.

Questa proprietà rende il tè verde un possibile aiuto nella prevenzione di alcuni tumori o della comparsa di metastasi.

L’effetto dell’EGCG è benefico anche per la pressione arteriosa, agisce sulle cause dell’ipertensione, oltre ad avere un’azione antiaggregante, inibendo dunque la formazione di trombi.

Questi effetti combinati rendono il tè verde un alleato del sistema cardiovascolare.

Una tazza al giorno di tè verde è utile anche all’apparato digerente e può diminuire il rischio di calcoli biliari.

Bere la bevanda aiuta davvero a dimagrire?

Ecco perché il tè verde è un toccasana e può aiutarti a dimagrire. Scopriamo se è vero, come agisce e perché non abusarne.

Alcuni studi hanno riportato buoni risultati derivanti dalla somministrazione quotidiana di tè verde, in merito alla diminuzione del grasso corporeo.

Le catechine stimolano il metabolismo, accelerandolo e facendo eliminare le cellule adipose in eccesso. Caffeina, teobromina e teofillina agiscono come ipoglicemizzanti, perché riducono l’assorbimento degli zuccheri. Inibiscono la digestione dei grassi e il loro assorbimento, riducendo i trigliceridi in circolazione.

Bere tè verde favorisce inoltre l’ossidazione dei grassi durante l’attività fisica.

Non bisogna dimenticare che il tè verde non è immune da alcune controindicazioni.

Consigliamo vivamente di usare cautela nell’assunzione del tè verde a scopo dimagrante. Il suo effetto sugli adipociti può portare a un’eccessiva perdita di peso e intaccare il funzionamento della tiroide. Una tazza al giorno è la quantità che consigliamo di non superare.

Contiene caffeina, anche se non agli stessi livelli del caffè, dunque se ne beviamo troppo potremmo stimolare ansia e nervosismo, insonnia, in casi estremi nausea e vomito.

Per tutti questi motivi è importante un consumo moderato, evitando in particolare l’assunzione nelle ore serali.