Il primo di marzo non è una giornata che si celebra in Italia. Ma Paese che vai, festa che trovi. E, in Romania, il primo marzo è “Mărțișor”, un’occasione per celebrare l’arrivo della primavera. Questa festa porta con sé una bellissima tradizione: un dono da fare a mogli, sorelle, figlie e fidanzate. O, in generale, alle donne importanti nella propria vita.

Ma qual è il significato dietro il gesto? Ecco perché il primo marzo bisogna regalare questo amuleto alle donne.

La festa di Martisor

Il primo marzo è una giornata di festa in Romania. Ma anche in Moldavia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Grecia. Si celebra infatti l’arrivo della Primavera. Il nome della festa, “Mărțișor”, è un diminutivo di “martie”, ovvero marzo: significa, quindi, “piccolo marzo”.

Le origini della festività sono davvero antichissime: secondo gli archeologi, il primo marzo veniva festeggiato più di 8.000 anni fa. C’è chi attribuisce le origini della tradizione agli antichi Romani, chi ai Daci. All’epoca, la giornata segnava anche l’inizio dell’anno nuovo.

La festa di “Mărțișor” simboleggia dunque non solo l’arrivo della primavera, ma anche la speranza di un anno prospero e felice. Nell’antichità, si festeggiava per allontanare gli spiriti malefici e celebrare il potere della natura di rigenerarsi.

L’amuleto da regalare alle donne il primo marzo

Oggi, “Mărțișor” non simboleggia solo l’arrivo della bella stagione. Ma anche un’occasione per dimostrare amore, rispetto e ammirazione alle donne presenti nella propria vita.

Non solo le mogli e le compagne, ma anche figlie, colleghe, sorelle e amiche. Infatti, è tradizione il primo marzo regalare alle donne un piccolo amuleto: un filo bianco intrecciato a uno rosso, a cui legare un ciondolo o un portafortuna a scelta. Si dice che il bianco rappresenti il freddo e l’inverno, il rosso il calore e l’estate.

Le donne portano il regalo con sé per tutto il mese di marzo, poi legano il nastro a un ramo alla fine del mese. Si dice che il dono porti con sé non solo prosperità, ma soprattutto salute.

In quest’anno segnato dalla pandemia, perché non importare questa bellissima tradizione? Inoltre, nell’antichità, si diceva che l’amuleto regalasse anche una pelle bellissima e in salute. Insomma, ecco perché il primo marzo bisogna regalare questo amuleto alle donne!

