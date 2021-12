Bio-Rad Laboratories (BIO), Inc. sviluppa, produce e commercializza prodotti di ricerca scientifica e diagnostica clinica negli Stati Uniti, in Europa, Asia, Canada e America Latina. L’azienda offre prodotti e sistemi per separare materiali chimici e biologici complessi, nonché per identificare, analizzare e purificare i componenti. Opera in due segmenti, Life Science e Clinical Diagnostics.

Il segmento Life Science sviluppa, produce e commercializza una gamma di reagenti, apparecchi e strumenti di laboratorio che vengono utilizzati nelle tecniche di ricerca, nei processi di produzione biofarmaceutica e nei regimi di analisi degli alimenti. Si concentra su segmenti selezionati del mercato delle scienze della vita in proteomica, genomica, produzione biofarmaceutica, biologia cellulare e sicurezza alimentare. Questo segmento serve università e scuole di medicina, organizzazioni di ricerca industriale, agenzie governative, produttori farmaceutici, ricercatori di biotecnologie, produttori di alimenti e laboratori di analisi degli alimenti.

Il segmento Clinical Diagnostics progetta, produce, vende e supporta sistemi di test, sistemi informatici, kit di test e controlli di qualità specializzati per i laboratori clinici nel mercato della diagnostica. Questo segmento offre reagenti, strumenti e software che si rivolgono a nicchie specifiche all’interno del mercato dei test diagnostici in vitro. Vende i suoi prodotti a laboratori di riferimento, laboratori ospedalieri, strutture statali di screening neonatale, laboratori di studi medici, laboratori di trasfusione e laboratori di analisi forensi e assicurativi.

L’azienda offre i propri prodotti attraverso la propria forza vendita diretta, oltre che tramite distributori, agenti, broker e rivenditori.

L’attuale capitalizzazione di mercato è di 22,34 Miliardi di dollari.

Ecco perché il prezzo di Bio Rad Laboratories è direttamente correlato a quello di Sartorius AG

Il rapporto prezzo/utili è 3,38 rispetto ai 12 mesi precedenti ma sale a 48,78 se si prendono in considerazione gli utili attesi. Questa grossa differenza è dovuta alla valutazione prevista per i prossimi 12 mesi è causata da elementi non operativi. Dall’immagine seguente si vede che gli utili operativi per il 2020 ammontano a circa 411 milioni di dollari (evidenziato in giallo) mentre gli utili ante-imposte sono di circa 4,9 miliardi di dollari (evidenziato in arancione).

La differenza è causata dal cambiamento del fair market value di azioni possedute da BIO. Cambiamento che ammonta a circa 4,5 miliardi di dollari (evidenziato in azzurro).

Ma di quali azioni si tratta e perché un’azienda farmaceutica dovrebbe investire in azioni, alla stregua di un fondo comune d’investimento?

Il cambio nel fair market value è primariamente determinato dalle azioni della società Sartorius AG (XETR-SRT), con sede a Göttingen in Germania e quotata sul principale mercato tedesco (Xetra).

Le operazioni delle due società sono correlate se non complementari. Sartorius AG è un fornitore di tecnologia di processo per le industrie biotecnologiche, farmaceutiche, chimiche e alimentari e delle bevande. BIO ne possiede circa il 37% delle azioni ordinarie con diritto di voto in circolazione (escluse le azioni proprie) e il 28% delle azioni privilegiate al 31 dicembre 2020. Il trust della famiglia Sartorius e i membri della famiglia Sartorius detengono una quota di controllo delle azioni con diritto di voto in circolazione.

BIO inoltre non detiene alcun rappresentante o designato nel consiglio di amministrazione di Sartorius, né ha la capacità di esercitare un’influenza significativa sulle politiche operative e finanziarie di Sartorius. Sartorius AG, si è apprezzata notevolmente negli ultimi anni passando da circa 66 euro nel gennaio 2017 agli attuali 486 euro. Questi apprezzamenti vengono integrati ed aggiornati ad ogni chiusura trimestrale nel conto economico di BIO tra gli elementi non operativi del risultato.

Il rapporto prezzo/libro a 1,46 è molto attraente per investitori alla ricerca di valore, purché dotati di pazienza ed orizzonte temporale pluriennale (almeno 7-10 anni). Esso infatti appare insolitamente contenuto specie per una società growth e nell’attuale contesto inflattivo e di espansione monetaria.

Bio Rad Laboratories, quasi una “all equity firm”

Tornando a BIO, la società presenta una posizione debitoria di circa 13 milioni di dollari a fronte di un capitale di 15,3 miliardi di dollari. Quindi un indebitamento pari allo 0,08% del capitale, che la rende quasi una “all equity firm”.

I margini di profitto di BIO sono passati dal 5,6% del 2017 al 223,5% degli ultimi 12 mesi. Questo parametro eccezionalmente positivo, è tuttavia influenzato dagli elementi di carattere non operativo di cui abbiamo discusso qui sopra. Al fine di neutralizzare il risultato da questi elementi, prendiamo il margine operativo (o EBIT margin) che è passato dal 5,9% del 2017 al 18,7% degli ultimi 12 mesi. Esso rappresenta un risultato di tutto rispetto sia in riferimento all’entità del margine che alla sua crescita.

I ricavi sono cresciuti del 3,69% mediamente negli ultimi 10 anni e del 7,58% negli ultimi 5. La crescita del risultato operativo invece è stata del 6,58% negli ultimi 10 anni e di un sorprendente 37,12% negli ultimi 5.

Il rendimento del capitale netto (RoE) è pari al 55% per il 2020 ma scende al 4,62% se si utilizza l’EBIT al posto del margine di profitto. Siamo ben consci che sia una forzatura utilizzare l’EBIT, ma visto l’andamento molto volatile del risultato d’esercizio, causato dagli elementi non operativi, riteniamo più prevedibile, pur con le dovute cautele utilizzare Il RoE operativo al posto del RoE tipico.

Fare una valutazione attendibile di BIO, è complesso

Il risultato infatti, viene influenzato eccessivamente dal prezzo in Borsa della partecipata Sartorius. Un calo del prezzo seppur temporaneo ma repentino di questa partecipata potrebbe riservare brutte sorprese ad investitori che non avessero un orizzonte temporale sufficientemente lungo.

Da un punto di vista fondamentale invece, la partecipata Sartorius, presenta dei buoni valori con profitti e margini storicamente e costantemente in buona crescita. Combinando questi risultati con quelli operativi di BIO, nelle dovute proporzioni, arriviamo ad una valutazione nel range di 730 – 780 dollari per azione.

Per questo motivo riteniamo l’attuale prezzo di BIO a 746,26 dollari per azione sostanzialmente in linea con il suo valore intrinseco. Ecco perché il prezzo di Bio Rad Laboratories è direttamente correlato a quello di Sartorius AG.

Letture consigliate

Perchè l’inflazione transitoria o strutturale è un fattore di importanza secondaria per chi investe in azionario