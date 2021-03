Tra le specie di pomodoro più apprezzate e consumate in Italia, troviamo la varietà cuore di bue.

Uno degli ortaggi maggiormente rappresentativi della stagione estiva. Questa tipologia di pomodoro è utilizzata principalmente per preparare leggere e gustose insalate.

Consumati “a crudo” da soli o accompagnati da squisiti formaggi freschi, il successo è assicurato.

Oltre alle indubbie qualità organolettiche questi ortaggio possiedono innumerevoli proprietà benefiche.

Proprio queste virtù hanno permesso la rapida diffusione di questo ortaggio, in tutti i principali mercati europei.

Un consumo corretto e assiduo di questo alimento giova moltissimo al nostro organismo. Ecco perché il pomodoro cuore di bue è un alleato tanto prezioso per la nostra salute.

Fonte eccezionale di vitamine e minerali

Il pomodoro cuore di bue rappresenta una fonte preziosissima di micro e macro elementi. Questi composti chimici permettono di garantire la corretta omeostasi corporea. Questi ortaggi contengono elevate concentrazioni di potassio, fosforo e calcio. Per quanto riguarda invece il profilo vitaminico, vitamina A e C sono gli elementi maggiormente riscontrabili.

Ipocalorico, nutriente e dissetante

Ad eccezione della buccia, non propriamente edibile, questo frutto è composto per il 95% di acqua. Questa altissima concentrazione di liquidi rende questo alimento nutriente e dissetante. Una elevata presenza di acqua permette, inoltre, di stimolare maggiormente la diuresi. Significativi sono i benefici riscontrati a livello renale, nei soggetti ghiotti di questo alimento.

Un altro aspetto rilevante è legato al basso tenore calorico. Questo elemento è estremamente importante per chiunque voglia seguire un regime dietetico sano e equilibrato.

Un prezioso aiuto per fronteggiare l’insorgenza di danni a livello cardiaco

La conformazione lobata e striata di questo frutto è molto simile alla muscolatura cardiaca. I maggiori benefici, posseduti da questo frutto, si manifestano proprio nei confronti del cuore.

Il licopene, un prezioso fitocomposto naturale, pare sia in grado di ridurre significativamente l’insorgenza di danni alla muscolatura del cuore.

Per poter assimilare al meglio questo preziosissimo alleato, è preferibile sottoporre a cottura questo ortaggio. Così facendo il licopene, contenuto principalmente nelle membrane cellulari, si degraderà e sarà interamente disponibile.

La corretta assimilazione di questo composto è fondamentale per prevenire che si sviluppino danni ad arterie e vasi sanguigni.

Ecco svelato perché il pomodoro cuore di bue è un alleato tanto prezioso per la nostra salute.

