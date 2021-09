WhatsApp è da sempre una della app di messaggistica istantanea più diffuse. Tutti noi la usiamo quotidianamente per tenerci in contatto con i nostri cari.

Giorno dopo giorno accumuliamo i nostri ricordi, le foto di famiglia e anche importanti documenti tra i messaggi. E spesso ci ritroviamo con una quantità di dati che non vorremmo assolutamente perdere.

Ma cosa succede quando cambiamo telefono? Come fare per evitare di perdere tutti i nostri messaggi e dati personali?

Per fortuna WhatsApp ha finalmente rilasciato un update per assicurare il trasferimento delle chat da iOS ad Android.

Tuttavia, se vogliamo usare questa comoda funzione al momento del lancio, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo telefono. Scopriamo insieme perché.

Ecco perché il nuovo update di WhatsApp potrebbe non funzionare sul nostro smartphone

La nuova funzione è stata annunciata durante l’ultimo evento di Samsung. Al momento, infatti, la nuova funzione di WhatsApp è disponibile solo sui più recenti dispositivi Samsung Galaxy.

Inizialmente solo i dispositivi Samsung Galaxy con Android 10 o versioni successive avranno accesso all’update. Nel caso in cui avessimo un telefono Android non prodotto da Samsung, saremo costretti ad acquistare un nuovo telefono per poter usufruire della nuova funzione. Ecco perché il nuovo update di WhatsApp potrebbe non funzionare sul nostro smartphone.

Il passaggio delle chat da iOS ad Android avverrà tramite l’app Smart Switch di Samsung. Basterà collegare i due telefoni con un cavetto da Lighting a USB-C e avviare la procedura guidata sull’app Smart Switch. Ciò renderà il trasferimento molto più semplice, poiché in precedenza dovevamo usare procedure manuali.

Ci sono tuttavia buone notizie per chi non volesse passare ad un altro dispositivo Android. Sebbene all’inizio la nuova funzione sia disponibile solo per gli utenti Android Samsung, questa diventerà più ampiamente disponibile in futuro.

Infatti, in un post sul blog online, WhatsApp ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di spostare la cronologia di WhatsApp da iOS ad Android. Ciò accade senza che i tuoi messaggi siano inviati a WhatsApp nel processo e include messaggi vocali, foto e video. Per iniziare, questa funzione è disponibile su qualsiasi dispositivo Samsung con Android 10 o versioni successive e sarà presto disponibile su più dispositivi Android”.

Purtroppo, non sono state date ulteriori informazioni sulle tempistiche. Non viene neanche confermato se la funzionalità sarà disponibile anche per trasferire le chat da Android a iOS.

Come fare

Per trasferire i dati di WhatsApp da un dispositivo iOS ad un dispositivo Android 10 Samsung basterà semplicemente un cavetto da Lightning a USB-C. Servirà poi avere l’app Smart Switch sul nuovo dispositivo e l’ultimo update di WhatsApp su entrambi i dispositivi. Inoltre, dovremo avere lo stesso numero telefonico su entrambi i telefoni.

Poi bisognerà seguire i seguenti passaggi per trasferire i dati:

aprire l’app Samsung Smart Switch e collegare l’iPhone quando richiesto;

seguire la procedura guidata su Samsung Smart Switch, e attendere il completamento;

riprendere a usare le chat sul nuovo Samsung.

Ecco come passare le chat da un iOS ad un Android. In pochi semplici mosse avremo tutti i nostri messaggi più importanti sul nuovo smartphone.

