I cani sono animali davvero intelligenti. Riescono a percepire i nostri stati d’animo e sembra che capiscano quando abbiamo bisogno di affetto oppure quando siamo arrabbiati. Una sensibilità che li rende davvero i migliori amici dell’essere umano. Purtroppo, però, ai cani manca la parola. E in molti casi non riusciamo a interpretare i loro comportamenti più comuni. Una situazione che potrebbe crearci ansia e preoccupazione. Oggi proveremo a diminuire lo stress e proveremo a interpretare una comunissima abitudine dei nostri amici a quattro zampe. Ecco perché il nostro cane sospira o sbuffa e come capire se è frustrato o felice. Sbuffi e sospiri possono avere diverse ragioni e interpretazioni, e sono comuni quasi a ogni razza. Ovviamente non esiste una regola interpretativa assoluta, ma con attenzione e osservazione costante potremo davvero fare un passo avanti nel meraviglioso universo di Fido.

Ecco perché il nostro cane sospira e sbuffa e come capire se è frustrato o felice

Capita spesso che quando osserviamo il nostro cane lo sentiamo sospirare o addirittura sbuffare in determinati momenti della giornata. Proviamo a capire perché. Innanzitutto dobbiamo osservare il tipo di sospiro che il cane emette.

Se il cane ha gli occhi aperti e sospira in maniera profonda ma regolare, potrebbe essere leggermente frustrato o rassegnato. Magari lo abbiamo appena sgridato oppure gli abbiamo impedito di prendere il nostro cibo. In queste situazioni spesso al sospiro seguono gesti affettuosi e una ricerca del contatto. Se l’animale ha fatto qualcosa di grave, proviamo a non farci intenerire.

Se gli occhi sono ben aperti, il sospiro si trasforma in uno sbuffo ed è molto frequente, dobbiamo fare attenzione. Potrebbe essere un segnale di forte disagio e malessere. A maggior ragione se l’animale si muove in continuazione, non riesce a tranquillizzarsi e cambia spesso posizione. In questo caso possiamo provare a calmarlo e a eliminare gli elementi ambientali di potenziale disturbo. Se non risolviamo così la situazione e sospettiamo un problema più serio, dobbiamo contattare il nostro veterinario di fiducia il prima possibile.

Perché sospira a occhi chiusi

Il sospiro non è necessariamente un segnale negativo. Spesso può significare anche uno stato di benessere ed estremo relax. Se il nostro amico a quattro zampe sospira con gli occhi chiusi o socchiusi, molto probabilmente è appagato ed è soddisfatto della situazione. Magari lo abbiamo tenuto impegnato con il suo gioco preferito o ha semplicemente trovato una posizione estremamente comoda. Prendiamo con gioia questo tipo di sospiro. Significa che abbiamo svolto un ottimo lavoro e che abbiamo reso felice il nostro compagno.

