Ecco perché il nostro cane scoreggia tantissimo, quando dobbiamo preoccuparci e qualche trucchetto per non farsi invadere dalla puzza

Dividere la vita con un cane è un’esperienza davvero straordinaria. Un’esperienza che ci arricchisce e ogni giorno ci fa scoprire cose nuove. In alcuni casi, però, Fido potrebbe metterci in imbarazzo. Soprattutto quando inizia a scoreggiare con una certa frequenza aggiungendo anche dei pessimi odori. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una reazione fisiologica legata alla digestione. In altri, il problema potrebbe essere più serio e da approfondire con il veterinario. Quindi, ecco perché il nostro cane scoreggia tantissimo, le cause della flatulenza e qualche consiglio per risolvere la questione dei cattivi odori.

Perché il cane fa scoregge continue e puzzolenti

Così come accade per gli esseri umani, anche nel cane flatulenza e meteorismo sono legati all’alimentazione. È un processo fisiologico che, se si presenta dopo i pasti, non dovrebbe farci preoccupare. Se invece il fenomeno diventa troppo frequente e le scoregge sono accompagnate da un pessimo odore, dobbiamo assolutamente indagare.

Il problema potrebbe essere un’alimentazione non corretta ed equilibrata. Ad esempio, se diamo da mangiare all’animale cibi troppo ricchi di fibre come verdure e cereali, potremmo aumentare la frequenza delle scoregge. È così per l’uomo ed è così per il cane.

Attenzione anche a cibi all’apparenza innocui come le scatolette e le lattine. Spesso sono ricchi di additivi che rischiano di peggiorare la flatulenza. Cerchiamo sempre di acquistare prodotti di ottima qualità e di equilibrare componente secca e componente molle.

Le malattie che potrebbero causare flatulenza e meteorismo

Se anche cambiando dieta non riusciamo a risolvere il problema, dovremmo obbligatoriamente rivolgerci al veterinario. Il fenomeno delle scoregge potrebbe derivare da patologie da non sottovalutare. Soprattutto se è accompagnato da altri sintomi come addome rigido, febbre e tremori. Tra le più diffuse ci sono le infiammazioni intestinali, le gastriti e la sindrome dell’intestino irritabile. Sono malattie che colpiscono anche gli esseri umani e che dobbiamo affrontare con l’aiuto di uno specialista.

Un’altra possibile causa è il modo stesso in cui il cane mangia. Mangiare troppo velocemente e avventarsi sul cibo con foga potrebbe acuire il problema scoregge. Per risolvere il problema abbiamo due strade. La prima è quella di aumentare il numero di pasti e diminuire la quantità di cibo. Riusciremo così a far formare meno aria nell’intestino e nello stomaco di Fido.

La seconda è quella di mettere un giocattolo nella ciotola. Potrebbe distrarre il cane e farlo mangiare più lentamente.

L’ultimo consiglio è quello di fare una bella passeggiata prima dei pasti. Un trucchetto utile per eliminare l’aria in eccesso e salvare la casa dalla puzza.

