Nuova tappa di ProeizionidiBorsa alla scoperta del meraviglioso mondo dei cani. Poco tempo fa abbiamo scoperto perché i nostri amici a quattro zampe occupano il nostro posto appena ci alziamo dal divano o dal letto. Oggi andremo a indagare un altro comportamento del cane di cui spesso non riusciamo a dare una spiegazione: ovvero quando batte i denti. Si tratta di una reazione molto più comune di quanto si pensi e di cui è importante capirne le cause. Quindi ecco perché il nostro cane batte i denti e come comportarsi quando ce ne accorgiamo. Nella maggior parte dei casi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Ma se notiamo sofferenza ed episodi sempre più frequenti dovremmo rivolgerci subito al veterinario di fiducia.

Ecco perché il nostro cane batte i denti e come comportarsi quando ce ne accorgiamo

Iniziamo sfatando un falso mito. Il cane non batte mai i denti per il freddo. Le cause sono ben altre. Molte di esse non dovrebbero farci allarmare. Può capitare che il nostro migliore amico batta i denti perché è emozionato e felice di vederci. In questo caso dovrebbe durare pochi minuti.

Spesso è una reazione istintiva legata all’olfatto. Se il cane annusa un odore sgradevole o uno che lo attira non è raro che inizi a battere i denti.

Un’altra possibile causa è l’aumento della tensione. Nei cani più timorosi o che si sentono minacciati, battere i denti è un modo per scaricare lo stress o per distrarsi. Proviamo a riportare il cane in una situazione di comfort e probabilmente la reazione cesserà.

Quando non va sottovalutato

In alcuni casi, invece, questo comportamento può indicare problemi da non sottovalutare. Uno di questi è la parodontite. Se il nostro cane ha questa infezione delle gengive oltre ad avere un alito cattivo potrebbe tendere a battere i denti per il dolore. In questo caso la visita dal veterinario è d’obbligo così come una maggiore attenzione all’igiene orale.

Un’altra possibile causa è l’epilessia. Purtroppo è una patologia più diffusa di quanto si pensi tra i cani. Tra i sintomi più evidenti ci sono le convulsioni, il tremore dei denti e la fuoriuscita incontrollata di bava dalla bocca.

Come dobbiamo fare quando il cane batte i denti

Il primo consiglio è quello di osservare il nostro animale. Se la reazione è temporanea e associata a momenti di felicità o stress momentaneo probabilmente non dovremmo preoccuparci. Ma è comunque buona norma annotare quando questo accade.

Se invece notiamo episodi sempre più frequenti e associati a un cambio di comportamento deciso nel cane dovremo indagare più a fondo col veterinario.

