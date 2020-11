Il miele è un alimento molto usato nella nostra cucina. Non solo per preparazioni dolci ma anche come rimedio per diversi disturbi. Aggiunto al tè caldo è un toccasana per la gola. Applicato sulle scottature può darci sollievo. Il miele è un alimento multiuso che non va mai a male. Vediamo perché.

Cos’è il miele

Il miele sappiamo che viene prodotto dalle api. Viene realizzato a partire dal nettare, o melata. I Greci lo consideravano addirittura il cibo degli dei. Per la sua bontà, ma anche perché veniva usato nei loro riti pagani. E’ un alimento molto energetico e altamente digeribile. Infatti è composto da zuccheri semplici.

Ecco perché il miele è un alimento che non scade mai

Il motivo per cui il miele si può definire quasi “eterno” è tutto nascosto nella sua composizione chimica. Contiene poca acqua e un livello di acidità rilevante. E’ poco soggetto all’attacco di batteri proprio per questo motivo. Non solo è poco soggetto anche alle muffe. Quindi se conservato nel modo giusto può davvero durare per molti anni senza andare a male. Per evitare che vada a male bisogna sigillare bene il barattolo. Conservarlo in un luogo asciutto e privo di luce. Infatti, la luce è uno dei nemici principali di questo alimento, insieme all’aria. Nel caso in cui si noti una cristallizzazione non c’è da preoccuparsi. E’ un processo normale. E’ molto importante che non abbia contatti con l’aria, altrimenti potrà subire alterazioni e non sarà più commestibile.

Ed ecco perché il miele è un alimento che non scade mai. Abbiamo avuto prova della sua longevità quando è stato ritrovato in alcune anfore nelle tombe egizie. E’ sopravvissuto a millenni. Quindi il miele è davvero un nettare degli Dei. Utile sia come alimento che come unguento per rimediare a diversi problemi che ci affliggono.