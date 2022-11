Ecco perché il gatto scava vicino alla ciotola di cibo e acqua

Non c’è miglior modo di andare d’accordo col proprio gatto, se non comprendere tutte le sfaccettature del suo comportamento. Solo così potremo convivere con lui nel pieno rispetto delle sue necessità. Un comportamento che suscita sempre molte domande da parte dei padroni è quello di scavare accanto alla ciotola piena di cibo, magari dopo aver mangiato. Viene da chiedersi se il pasto sia stato poco gradito.

In realtà, il gatto non lo fa per esprimere sdegno o perché nasconde chissà quale problema di salute misterioso. Dietro a questo comportamento c’è una spiegazione atavica, ecco perché il gatto scava vicino alla ciotola.

Cosa vuol dire quando il gatto gratta il pavimento

Se notiamo che il gatto si avvicina alla ciotola, mangiucchia senza troppa convinzione i suoi croccantini o la sua pappa e poi si sposta di lato e inizia a scavare con la zampa, come a voler coprire il cibo, non dobbiamo interpretarlo come una critica. Se il gatto non apprezza la sua pappa, si limiterà a ignorarla e lasciarla intatta nella ciotola.

L’atto di scavare lo vediamo solitamente dopo che il gatto ha fatto i suoi bisogni. Ne deve subito coprire l’odore nella lettiera, scavando con la zampa. Allora perché il gatto scava vicino alla ciotola di cibo? Potremmo erroneamente pensare che sia una sorta di marcatura, ma non è così. La marcatura si effettua lasciando un segno evidente, che sia con un graffio o con l’urina.

Ecco perché il gatto scava in prossimità del cibo

Nel trovare la spiegazione a questo curioso comportamento dobbiamo risalire ai parenti più prossimi dei nostri amici felini, come i gatti del deserto o i puma. Questi gattoni vanno a cacci e, cacciando prevalentemente prede grosse, non riescono a spostare le carcasse, che preferiscono quindi coprire con terra e foglie, per nasconderli alla vista di altri predatori e per avere la scorta di cibo anche per i giorni successivi.

Pertanto, anche il gatto domestico potrebbe avere questo istinto di conservazione. È una sorta di comportamento ereditato dalla storia evolutiva dell’animale. Un comportamento che emerge involontariamente, magari stimolato da qualche odore. Ecco perché il gatto scava vicino alla ciotola di cibo, perciò non occorre preoccuparsi.

La ciotola dell’acqua

Diverso è il discorso per la ciotola dell’acqua. Se il gatto scava nella ciotola dell’acqua e la rovescia, potrebbe essere sì un comportamento atavico che risponde alla preferenza del felino di portare l’acqua in un posto da lui ritenuto più sicuro, ma potrebbe essere anche una richiesta di maggior igiene.

Il gatto è un animale pulito e se la ciotola è sporca o se l’acqua non è fresca, potrebbe manifestare il suo disagio in questo modo. Provvediamo, dunque, a mettere acqua fresca nella ciotola tutti i giorni e a lavare la ciotola con una certa periodicità, anche perché altrimenti dovremo rimediare alla stitichezza del gatto.

Sta a noi stimolare il gatto a bere, poiché per natura lui beve poco di suo. Se poi viene a mancare anche la pulizia, diventa un problema. Ecco perché il gatto scava vicino alla ciotola. Impariamo a leggere e decifrare il comportamento del nostro micio e la convivenza con lui non potrà che migliorare.