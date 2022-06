I nostri amici animali non sono dotati del dono della parola, ma non per questo ci è impossibile comunicare. Ormai, infatti, siamo in grado di interpretare molti dei loro gesti in modo del tutto naturale.

Sappiamo, ad esempio, che quando il nostro micio ci strofina il muso su una parte del corpo o fa le fusa ci sta chiedendo coccole e attenzioni. Sappiamo che, quando le pupille si ingrandiscono, il gatto prova paura o attrazione. È poi molto evidente che sta per lanciare un suo attacco e che prova paura quando gli si rizzano i peli sulla schiena e la inarca.

Ci sono, però, altri atteggiamenti che possono sembrarci imperscrutabili e non di facile interpretazione. Eppure, facendo attenzione a qualche dettaglio, saremo in grado di capirli meglio. Per conoscere questi dettagli basta informarsi, come nel caso del cane che si accanisce sulla nostra gamba come se volesse accoppiarsi, anche se in realtà spesso non è affatto così.

Nel caso del gatto, potremmo non riuscire a capirlo quando ci fissa a lungo. Cosa vuole comunicarci? Di solito, basta interpretare altri suoi segnali e la situazione.

Ecco perché il gatto ci fissa negli occhi e cosa vuole dirci anche se spesso lo ignoriamo

Quando il gatto ci fissa potrebbe essere perché sta cercando di comunicarci una serie di possibili sentimenti o intenzioni.

Innanzitutto, è normale che ci guardi senza sbattere le palpebre, dal momento che lo fanno meno spesso rispetto agli umani. Se invece il gatto si trova in una posizione rilassata e notiamo che sbatte lentamente le palpebre, la verità è che non ci sta davvero guardando. Si potrebbe infatti trovare in uno stato di dormiveglia o si sta per addormentare del tutto.

Se invece il gatto ci sta vicino e continua a fissarci, magari facendo ondeggiare la coda, forse sta cercando di valutare il nostro stato d’animo. Solitamente, è alla ricerca di cibo e in questo caso non è raro che cominci a miagolare.

Se invece la coda rimane dritta e il gatto ci fissa senza muovere un muscolo, questo potrebbe essere un segno di allerta. Magari abbiamo fatto qualcosa che desta la sua curiosità oppure che lo spaventa. In questo secondo caso, se cerchiamo di avvicinare il gatto, questo potrebbe indietreggiare. Se invece notiamo che piega le orecchie e si acquatta, sappiamo bene che sta per sferrare il suo attacco.

Potremmo invece preoccuparci quando notiamo il micio che ci fissa da un angolo della stanza, ma vuole anche essere lasciato in pace e interrompe qualsiasi sua normale attività. In questo caso, studiamo la situazione per un po’ e, in caso di dubbio, chiediamo consiglio al veterinario.

Quindi, ecco perché il gatto ci fissa e come possiamo capire meglio ciò di cui ha bisogno il nostro amico del cuore.

