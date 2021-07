Ecco perché il crowdfunding è un’ottima risorsa per le start up nel 2021

Le prime tracce di crowdfunding si trovano negli anni Novanta in USA, ma è nel 2006 che questo fenomeno prende piede. Letteralmente, il crowdfunding indica il metodo mediante il quale la folla finanzia delle realtà d’impresa.

Nel corso degli anni sono state tante le iniziative che hanno preso vita grazie a questo metodo di finanziamento. Parallelamente sono anche molti gli investitori che hanno guadagnato importanti somme grazie al crowdfunding.

Nonostante sia caratterizzato da asimmetria informativa e alto tasso di rischio, questo metodo prevede di sfruttare al meglio internet per reperire risorse. Le imprese propongono le loro idee e gli ipotetici finanziatori le valutano e scelgono quella più adatta alle loro esigenze, investendo delle somme di denaro.

Al raggiungimento dell’obiettivo, l’impresa garantisce un premio che consiste in un ritorno economico, un bene in anteprima, una prestazione oppure una citazione.

Ecco perché per le start up nel 2021 il crowdfunding è un’ottima risorsa.

Il Covid, infatti, ha riscritto completamente le regole economiche e finanziarie, sia per lo Stato che per i privati. Il crowdfunding è uno strumento in piena crescita perché molto flessibile e adatto a diverse esigenze. Proprio facendo leva sui nuovi bisogni e le nuove necessità emerse in questo periodo le start up possono ottenere grandi soddisfazioni dal crowdfunding.

Forme d’impresa completamente al femminile, food delivery, gaming e nuove realtà che si sviluppano online, per citare solo alcuni famosi esempi. Ecco perché per tutte le nuove start up di questo tipo nel 2021 il crowdfunding è un’ottima risorsa:

a) realtà locali;

b) velocità e freschezza di idea e prodotto;

c) nuove regole e abitudini di vita;

d) stretto legame con i finanziatori;

e) ricompensa per aver avuto fiducia nel progetto;

f) somme di denaro non proibitive.

Inoltre, questo metodo di finanziamento è usato anche per l’espansione della propria realtà d’impresa e risulta quindi molto inclusivo. Se un’impresa, già presente nel mercato, vuole lanciare un nuovo ramo di attività per ottenere i finanziamenti, può rivolgersi al crowdfunding.

Utilizzato in piena collaborazione con i metodi di finanziamento tradizionali è in grado di risolvere molte problematiche.