Ecco perché il cioccolato può avere una patina bianca e cosa fare se succede

Molti di noi appassionati del cioccolato si sono senz’altro accorti di un fenomeno molto strano. Può capitare di trovare le tavolette di cioccolato ricoperte di una strana patina biancastra superficiale. Ma cosa significa questo fenomeno, e soprattutto possiamo ancora mangiare il cioccolato se ha questo colore? Oggi scopriamo perché il cioccolato può avere una patina bianca e cosa fare se succede.

La causa è una e semplice

Quando il cioccolato cambia colore e si schiarisce è per colpa di un fenomeno denominato fioritura. Ciò avviene se il cioccolato viene esposto a sbalzi di temperatura. Con le alte temperature i grassi del burro di cacao si separano ed emergono in superficie. Quando il cioccolato si solidifica nuovamente questi grassi si induriscono e conferiscono quel colore biancastro.

Quando troviamo tavolette o snack con questo colore insolito dobbiamo immaginare che è possibile che siano stati lasciati al sole.

Se le prossime volte vogliamo evitare che accada questo incidente possiamo fare attenzione e conservare il nostro cioccolato lontano dalle fonti di calore in un luogo fresco ed asciutto oppure lasciarlo in frigorifero. È sempre buona norma evitare di conservare il cioccolato per lunghi periodi, proprio per evitare gli sbalzi di calore che avvengono col susseguirsi delle stagioni.

Nonostante il nostro cioccolato abbia cambiato colore non dobbiamo però temere perché infatti oltre al colore non è cambiato molto. Il gusto è lo stesso e anche la composizione organolettica.

Se non ci convince il colore della tavoletta possiamo fonderlo ed usarlo per realizzare le nostre torte.

