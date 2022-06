A volte i nostri amici animali hanno comportamenti inspiegabili. E tra i comportamenti più frequenti e più fastidiosi tra i cani c’è l’abitudine di ululare al suono di campane, sirene, ambulanze o addirittura suonerie di telefoni cellulari. Sono molti i cani, soprattutto quelli delle razze “da caccia” o “da lavoro” che non riescono a trattenersi al suono delle sirene e irrompono in un sonoro ululato. Ma perché i cani ululano in risposta a sirene, campane e suonerie? E soprattutto, come possiamo farli smettere senza ricorrere a intimidazioni e minacce?

Non è vero che il cane ulula perché il suono gli dà fastidio

Molti pensano che il cane ululi al suono di sirene e campane perché è infastidito dal rumore o addirittura perché il suono gli crea dolore. Generalmente, però, non è così. Il suono di campane, sirene, ambulanze e telefoni non è così forte da provocare fastidio o dolore al cane, salvo casi eccezionali. Il rumore del vento e dei tuoni invece può spaventarlo, ma fortunatamente per questi casi esiste un modo semplice per farlo sentire al sicuro.

Ma allora perché il cane ulula? La risposta è che il cane, essendo un animale sociale, si aggrega al comportamento dei suoi simili. I cani possono scambiare il suono di sirene e campane, o del telefono, per dei suoi simili che ululano in lontananza. Così, ulula anche lui in risposta. Si tratta di un comportamento istintuale dalle radici molto antiche. Ma se questo comportamento sta rovinando i nostri rapporti di buon vicinato, per non parlare delle nostre orecchie, cosa dobbiamo fare?

Ecco perché il cane ulula a campane, sirene e suonerie di cellulari e come farlo smettere senza intimidazioni

Sgridare il cane per un comportamento istintuale e naturale non è la soluzione giusta. Andrebbe ad incrinare il nostro rapporto di fiducia con lui. Ma allora come impedirlo? Dobbiamo educarlo con un percorso di “desensitizzazione”. Ecco come.

Interrompiamo l’ululato e usiamo degli audio pre-registrati per educarlo

Ecco perché il cane ulula quando sente certi suoni. Ma come farlo smettere? La prima regola per educare il cane senza intimidazioni è di interrompere il comportamento indesiderato, anziché punirlo. Quando il cane ulula interrompiamolo con un richiamo, un rumore, oppure portiamolo in un’altra stanza. Poi iniziamo un percorso di desensitizzazione ai rumori che provocano ululati. Registriamo degli audio sul nostro telefono e facciamoli sentire al cane con volume progressivamente crescente. Ogni volta che si comporta bene premiamolo e facciamogli le coccole. Presto smetterà di farlo.

