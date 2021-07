“Al cane manca solo la parola” è uno dei motti più conosciuti riferiti al magico mondo dei nostri amici a 4 zampe. È vero. I cani non possono parlare ma hanno una serie infinita di modi di comunicarci le loro sensazioni e i loro sentimenti. La redazione di ProiezionidiBorsa spesso si interessa di analizzare e spiegare i loro comportamenti più curiosi. Oggi ad esempio, prenderemo in esame uno dei più diffusi.

Ecco perché il cane occupa il nostro posto non appena ci alziamo

Chi ha un cane si trova molto spesso a combattere per un posto sul divano o addirittura sul letto. Nella maggior parte dei casi non dobbiamo preoccuparci. Le ragioni di questo comportamento sono molteplici e in molti casi positive. Il cane potrebbe dimostrare lealtà “proteggendo” il luogo caro al padrone in sua assenza. Oppure se l’abbiamo accarezzato proprio in quel posto potrebbe associare il divano e il letto a un’emozione positiva e cercarla di nuovo.

Un’altra possibile spiegazione è che il cane ci stia semplicemente imitando. Se ci riconosce come individui dominanti del branco sarà portato a riprodurre i nostri comportamenti.

Cosa fare se diventa aggressivo

Se invece il cane non riconosce il nostro ruolo e diventa aggressivo o inizia a ringhiare quando proviamo a spostarlo possiamo utilizzare alcuni trucchetti. Mai spostarlo con la forza. Non faremo che aumentare il livello di ostilità. Molto meglio prendere il suo biscotto preferito e premiarlo quando si sposta da solo. È il modo più semplice per rendere chiari i ruoli nel “branco” familiare.

Quindi ecco perché il cane occupa il nostro posto non appena ci alziamo, ma attenzione se il cane si sposta quando stiamo per uscire. Potrebbe essere un segnale forte di paura di essere abbandonato. Per risolvere il problema possiamo provare a effettuare uscite ripetute di pochi minuti. A ogni rientro l’animale capirà che non ha nulla da temere.

Approfondimento

Per capire altri comportamenti dei nostri amici a quattro zampe consigliamo la lettura di:

“ecco perché il nostro cane non vuole uscire e come risolvere il problema”

“perché i nostri cani guardano fuori dalla finestra?”