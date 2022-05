Il legame che si crea tra un cane e il suo amico umano è uno dei più profondi di cui possiamo fare esperienza. Quando c’è feeling tra i due, sembra quasi che si leggano nella mente. Ma nonostante questo, a volte i nostri amici quadrupedi esibiscono alcuni comportamenti piuttosto misteriosi ai nostri occhi e che noi possiamo fare fatica ad interpretare. Ad esempio: se abbiamo un cane, ci sarà probabilmente capitato di osservare un comportamento strano: il cane mordicchia leggermente i nostri vestiti, o a volte anche la nostra pelle, con i denti davanti. Generalmente, questo comportamento avviene solo nei confronti di persone che il cane conosce bene e con cui si trova a proprio agio. Ma qual è il significato di questo comportamento?

È un comportamento che i cani esibiscono anche tra loro

Prima di tutto assicuriamoci che il fatto di mordicchiare non sia frequente o che l’abitudine di leccare non diventi ossessiva, nel qual caso potrebbe essere sintomo di un problema più profondo. Ma se avviene solo saltuariamente, la spiegazione in realtà è semplice: si tratta di un comportamento amichevole. Se ci prestiamo attenzione, noteremo che spesso i cani lo fanno anche tra loro. Ma che cosa vuol dire esattamente?

Ecco perché il cane ci mordicchia i vestiti con i denti davanti e che cosa significa questo comportamento

Il comportamento di mordicchiare leggermente con i denti davanti ha una spiegazione molto semplice: si tratta di grooming, cioè di pulizia reciproca. Il cane ci sta segnalando che si sente a suo agio con noi e che ci considera membri della famiglia. Il grooming è un segno di affetto ed è un comportamento che esibiscono non soltanto i nostri compagni canini, ma anche molte altre specie animali. Generalmente, non c’è da preoccuparsi quando il cane ci mordicchia con i denti davanti o ci lecca. A volte però, questo comportamento può avere altre spiegazioni.

Per i cuccioli può essere un invito al gioco o un tentativo di liberarsi di un fastidio

Ecco perché il cane ci mordicchia: vuole dimostrarci affetto. Ma se il nostro cane è un cucciolo, potrebbero esserci altre spiegazioni per questo comportamento. Per il cucciolo, mordicchiare potrebbe essere un invito al gioco. In questo caso possiamo dargli un altro oggetto da mordicchiare e insegnargli a restituirlo, trasformando l’incontro in un momento educativo. Se il cucciolo sta cambiando i denti, potrebbe mordicchiare degli oggetti semplicemente per alleviare il fastidio, proprio come fanno i bambini. In questo caso mettiamogli a disposizione dei giocattoli appositi.

Lettura consigliata

Se il nostro cane tira al guinzaglio rischiando di strozzarsi usiamo questi due trucchetti per insegnargli a passeggiare tranquillamente