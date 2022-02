Quando due persone proprio non vanno d’accordo, si dice che sono come cane e gatto. Anche nei cartoni animati che vedevamo da piccoli spesso questi animali erano spesso nemici. Insomma, sembra davvero che i due animali domestici più amati non riescano a fare amicizia.

Come vedremo però, questo non è del tutto vero, anzi, anche cani e gatti possono andare d’accordo. Bisogna, però, stare attenti ed educare correttamente il cane ad apprezzare i felini.

L’amicizia non è impossibile

Potrebbe succedere che il nostro cane, nel momento in cui vede un gatto, si metta ad abbaiare e persino a rincorrerlo. Ci fa venir paura che voglia fargli davvero del male. Si tratta, per fortuna, di una situazione che possiamo evitare in maniera abbastanza semplice.

Infatti, in genere i cani si comportano così quando non sono abituati a vivere con un gatto, e, anzi, magari non ne hanno quasi mai visto uno in vita loro. Quindi, vedendo un animale diverso da loro, potrebbero spaventarsi oppure sentirsi minacciati e quindi iniziano ad abbaiare.

Può anche succedere che il nostro cane sia davvero stato attaccato da un micio e quindi veda questi animali come dei nemici a causa di un vecchio trauma.

Ecco perchè il cane abbaia contro i gatti e come farlo andare d’accordo anche con loro

Se vediamo che il nostro cane esibisce questi comportamenti nei confronti dei gatti, cerchiamo innanzitutto di distrarlo.

Se stiamo passeggiando con lui e vede un gatto, non appena si mette a ringhiare, cerchiamo di dargli un giocattolo, potrebbe distogliere la sua attenzione. Ovviamente, assicuriamoci di aver ben saldo il guinzaglio, perchè non è detto che la distrazione funzioni.

Oltre a queste misure d’emergenza, cerchiamo anche di educare il nostro cane, esponendolo pian piano alla presenza di gatti.

Prima possiamo mostrare al cane il gatto da lontano, assicurandoci che non possa raggiungerlo. Pian piano, esponiamolo sempre di più a questo nuovo animale e magari premiamolo ogni volta che si dimostra mansueto con il micio.

Se il gatto vive con noi, invece, giochiamo con entrambi gli animali, sempre separatamente, mostrando al cane che il gatto è un nostro amico. Pian piano, si abituerà e i due animali faranno amicizia.

Se non siamo sicuri su come effettuare un’educazione corretta, non esitiamo a rivolgerci ad uno specialista.

