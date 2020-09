L’eterno dilemma: è meglio il camper o la roulotte per andare in vacanza? Questi due mezzi hanno pro e contro. Quel che è certo che è molti ora stanno cercando un modo per andare in viaggio in libertà e senza spendere troppo. Sia i camper che le roulotte lo permettono perché ci fanno evitare spese di albergo.

Il camper ha però dei vantaggi ulteriori. Ecco perché il camper è meglio della roulotte per viaggiare in libertà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Risparmio e libertà

Col sogno un po’ hippy di viaggiare on the road siamo in tanti a sognare vacanza senza limitazioni e in piena libertà. Mezzi come i camper e le roulotte lo rendono possibile. E permettono di risparmiare.

Il primo costo che si abbatte è quello dell’albergo. Questi mezzi sono infatti muniti di letti. E ci sta tutta la famiglia! Alcuni camper infatti sono in grado di ospitare anche sei persone grazie a letti in mansarda e letti a castello. Anche le roulotte possono essere grandi e ospitare famiglie. E molte sono munite di letti che nulla hanno da invidiare ai matrimoniali da casa.

Il risparmio però non finisce qui. Camper e roulotte sono muniti di frigo e cucina. Questo permette di cucinare piatti prelibati in qualsiasi luogo e momento, risparmiando anche sul ristorante. Se non si amano i viaggi organizzati, inoltre, questi mezzi donano la totale libertà di potersi spostare in qualsiasi momento alla scoperta di destinazioni sempre nuove. Tra i due, però, uno è migliore dell’altro. Andiamo a scoprire quale e perché.

Ecco perché il camper è meglio della roulotte per viaggiare in libertà

Per molti la roulotte è sinonimo di vecchietti in vacanza per mesi nei campeggi della riviera. E non hanno torto. L’Italia infatti non è un Paese attrezzato per i viaggiatori in roulotte che vogliono girare a lungo. Il vantaggio più grande della roulotte sta nella possibilità di sganciare l’auto e muoversi alleggeriti e in libertà. Dove lasciare però la roulotte? È qui il problema. Paesi come la Germania mettono a disposizione parcheggi per roulotte nelle aree di servizio e nei principali punti di interesse. Chi viaggia con la roulotte può quindi posare il mezzo con facilità. In Italia questo è quasi impossibile e anche le aree di sosta sono spesso troppo piccole per accomodare roulotte e auto.

Ecco quindi perché molti usano le roulotte come case mobili da lasciare per intere stagioni nei campeggi. I camper sono invece molto più facili da muovere e parcheggiare. In commercio ce ne sono inoltre di molto piccoli che eccedono di poco le dimensioni di un’auto. È inoltre possibile trovare in quasi tutti i comuni aree camper gratuite o molto economiche. I camper offrono quindi la possibilità di viaggiare senza limiti senza però gli svantaggi della roulotte. Quindi ecco perché il camper è meglio della roulotte per viaggiare in libertà. Basta prendere un po’ la mano e abituarsi alle dimensioni maggiori (e all’altezza!) per vivere un viaggio on the road senza molte spese da sogno.