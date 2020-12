Siamo al 31 dicembre ed è normale chiederci come sarà l’anno 2021. Non nascondiamocelo, è una domanda che ci siamo posti tutti in segreto.

Qui su ProiezionidiBorsa cerchiamo di rispondere pubblicamente. Certo, prevedere come sarà il 2021 non è un’azione scontata, ma abbiamo già tanti elementi per abbozzare qualche idea.

Abbiamo già parlato di buoni propositi e di lavori che saranno richiestissimi nell’anno venturo (approfondimento qui). Il 2020 è forse l’anno peggiore dal 2001, anno sicuramente di svolta. Il 2021? Ecco perché il 2021 sarà un anno meraviglioso.

Statistica

La statistica ci viene in soccorso: è molto, molto improbabile che si verifichino due eventi simili. Quindi, a rigore di logica, è molto difficile che il 2021 assomigli al 2020. Inoltre, dopo la caduta vertiginosa di tanti PIL mondiali, non ci resta altro che aspettare la ripartenza.

Vaccino

Il vaccino contro il Covid 19 ha iniziato la sua diffusione il 27 dicembre. Si pensa che verso l’estate si possa raggiungere un livello tale di vaccinati da raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. Si tratta, senza dubbio, di un’ottima notizia che renderà il 2021 un anno davvero speciale.

Riapertura ristoranti e bar

Per chi ama uscire con gli amici, o semplicemente avere una vita sociale, il 2021 ci porterà un’importante novità. Un tuffo nel passato forse, ma di sicuro una buona notizia. Potremo, infatti, tornare a passare del tempo in bar e ristoranti.

Riapertura cinema e teatri

La cultura è stata estremamente penalizzata dal 2020. E non solo la cultura, ma anche tutti coloro che per la cultura lavorano o vivono hanno subito un bello smacco. Il 2021 non potrà che riportare chi ama cinema e teatri all’interno delle loro sale.

Viaggi

Eh si. Per i globe trotter sarà un anno eccezionale. La riapertura delle frontiere internazionali permetterà a tutti coloro che amano viaggiare di ricominciare a farlo.

Ecco perché il 2021 sarà un anno meraviglioso.