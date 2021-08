Con le analisi del sangue è possibile controllare regolarmente la propria salute e controllare che non ci siano problemi latenti. Infatti, con un semplice prelievo del sangue, sarà possibile verificare i livelli di diversi parametri che servono ai medici per capire se va tutto bene. Con le analisi del sangue si fa prevenzione, in modo da identificare un problema prima che peggiori fino a farci stare davvero male. Tra i valori che si possono controllare con le analisi del sangue, c’è anche l’azotemia e questo valore è importantissimo per monitorare la salute dei reni.

Che cos’è l’azotemia

L’azotemia è la misura dei livelli di urea presenti nel sangue e indica l’azoto non proteico presente in circolo. Infatti, l’azoto è un importante costituente delle proteine del nostro corpo, ma anche un prodotto di scarto del metabolismo delle proteine. Quando deve essere eliminato, l’azoto viene convertito in urea nel fegato e questa viene filtrata dai reni ed eliminata attraverso le urine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A volte, però, può capitare che l’azotemia abbia valori che non rientrano in quelli normali e fisiologici. In questi casi, è necessario consultare il proprio medico curante al più presto. Infatti, valori alterati di azotemia possono indicare vari problemi di salute, più o meno seri.

Ecco perché ignorare questo valore delle analisi del sangue può causare problemi seri ai reni

Dato che i reni sono i responsabili del filtraggio del sangue e permettono l’eliminazione dell’urea, se ci sono problemi ai reni l’azotemia può cambiare di valore. In effetti, elevati livelli di azotemia possono indicare un malfunzionamento dei reni. Proprio per questo il controllo dell’azotemia è molto utile in soggetti affetti da insufficienza renale o in dialisi.

Tuttavia, non sono solo questi i casi in cui si dovrebbero controllare questi valori. Dato che la scienza ci fornisce importanti strumenti di prevenzione come gli esami del sangue, è bene che tutti gli eseguano regolarmente. Infatti, gli esperti consigliano di eseguire un check up completo almeno una volta all’anno per controllare che sia tutto in regola. In questo modo, se ci fossero minime alterazioni, si potrebbe intervenire per tempo. Ed ecco perché ignorare questo valore delle analisi del sangue può causare problemi seri ai reni.

Per cui, sono tre i casi in cui controllare i livelli di azotemia:

in caso di problemi già noti ai reni; in caso si sospettino problemi ai reni: ad esempio, in presenza di sintomi come anomalie nell’urina, stimolo frequente a urinare, dolori articolari o alle ossa. Logicamente, si tratta di sintomi generici e per questo sarà il medico a determinare se i reni possano o meno essere interessati; per un check up completo circa una volta all’anno: perché prevenire è sempre la miglior cura.

Ecco, dunque, perché è importante conoscere il significato di questo valore e non ignorarlo mai.

Approfondimento

Pochi sanno che cos’è e cosa indica questo valore fondamentale per la salute.