Chi ha un cane sa bene che la loro presenza è un vero e proprio piacere, ma è assolutamente necessario prendersi cura di loro in maniera adeguata. Questo significa non solo dargli del buon cibo e coccole, farlo giocare e portarlo fuori a fare passeggiate. Infatti a seconda della razza del nostro amico a quattro zampe è importante usare anche i corretti accessori come guinzagli, pettorine e cappotti. E per quanto riguarda i paraorecchie? A cosa servono? Ecco perché i paraorecchie per cani sono davvero utili per alcune razze.

Le diverse tipologie

I paraorecchie per cani si dividono essenzialmente in due categorie: quelli a fascia o tubolari e le cuffie paraorecchie. I primi si indossano come una sciarpa attorno al collo del cane e tengono ferme le orecchie grazie a due fasce elastiche alle estremità. I secondi invece assomigliano a un cerchietto con due “sacchetti” di stoffa dentro i quali si devono inserire le orecchie del nostro cane. Questi ultimi lasciano molta libertà di movimento al cane, senza comprimere le loro orecchie.

Ovviamente per entrambi i modelli esistono diverse taglie e misure che si adattano alla dimensione del collo e della testa del nostro amico. È inoltre importante scegliere anche la stoffa giusta, in base alla necessità e soprattutto alla stagione in cui usiamo il paraorecchie.

A chi e perché è utile il paraorecchie?

Ecco perché i paraorecchie per cani sono davvero utili per alcune razze. Questo tipo di accessorio è studiato appositamente per i cani con orecchie pendenti molto lunghe e pelose come Cavalier King, Cocker, Beagle, Barboncini nani e Levrieri. Le orecchie sono una zona davvero molto delicata dei nostri amici, ed è giusto proteggerle in modo adeguato. Prima di tutto il loro pelo si bagna velocemente e raccoglie molto facilmente la sporcizia e il fango. Anche le temperature fredde, il vento e la pioggia possono risultare pericolose, e i paraorecchie in questi casi prevengono le otiti. Infine, ma non meno importante, questo accessorio permette di tutelare i nostri cani dai pericolosissimi forasacchi, ma anche dai microbi e dai parassiti. Tutti questi elementi infatti possono entrare nel condotto uditivo del nostro cane e causargli delle infezioni.