L’avvento del lavoro da remoto, anche a causa della pandemia, ci permette di lavorare non soltanto da casa, ma anche in mille luoghi diversi che possono trasformarsi in un ufficio provvisorio. E i veri esperti del lavoro a distanza, cioè i nuovi imprenditori e i nomadi digitali, non hanno perso tempo a sperimentare le soluzioni migliori per quanto riguarda la produttività, il networking e il comfort. Moltissimi hanno trovato una soluzione ideale.

Ecco perché i migliori imprenditori e digital nomads di successo scelgono di lavorare in questi luoghi che aumentano la produttività e come scoprire se ce n’è uno vicino a noi.

I nuovi luoghi di lavoro sono i co-working spaces

Il luogo che gli esperti del lavoro agile scelgono per lavorare è il co-working space, anche chiamato co-working hub. Si tratta di ambienti nuovi che si stanno moltiplicando soprattutto nelle grandi città. I co-working space sono essenzialmente degli uffici condivisi, dove l’utente può prenotare una scrivania per qualche ora o qualche giorno o qualche settimana. Ma la maggior parte degli spazi di co-working in realtà offrono molto di più di un semplice ufficio.

Non soltanto un ufficio

Gli spazi di co-working non servono soltanto per lavorare: spesso sono anche il centro del networking professionale del luogo. Qui i lavoratori da remoto si incontrano, si scambiano idee, trucchi, conoscenze del settore, e allargano i propri orizzonti professionali. In molti spazi di co-working non manca anche l’organizzazione di eventi sociali, come gite, uscite al ristorante, sport di squadra ed escursioni. Questi spazi hanno sempre un sito e pagine social, basta una semplice ricerca web per scoprire disponibilità locale.

Insomma, molto più di un ufficio agile.

