Tutti i padroni di mici lo avranno notato. I gattini sono sempre lì a pulirsi il pelo, per quasi metà della giornata. Quando non dormono o giocano. È normale chiedersi come mai, se è perché non amano degli odori estranei addosso. Ad esempio quello dei padroni o di determinati detersivi. Oppure lo fanno perché ci tengono molto alla pulizia.

In realtà il grooming, così viene definito questo comportamento, serve a più di una funzione. Sicuramente quella più ovvia, alla pulizia. Ma non solo. Regola la temperatura corporea del nostro micio, stimolando la circolazione. E ha anche una funzione calmante, oltre che sociale. Visto che è molto legato all’odore.

I mici imparano a farlo già dalla nascita. Quando la mamma lecca i cuccioli per eliminare i residui di placenta e aiutarli a respirare. Quindi è da come vengono al mondo che imparano che il leccarsi il pelo è importante. Crea un legame con la madre e anche con gli altri mici della cucciolata.

Ecco perché i gatti sono dei maniaci dell’igiene e si leccano sempre

Per quanto riguarda la pulizia è proprio la lingua del gatto che ha una funzione importante. Perché è ricoperta da piccole papille che servono per la pulizia. Infatti è rasposa, non liscia e stimola le ghiandole sebacee che si trovano alla base dei peli. In più, le piccole papille aiutando ad eliminare detriti e parassiti, andando a fondo tra il pelo. Per questo motivo le zone più leccate sono viso, collo, petto e zampe anteriori.

Oltre a essere un comportamento legato alla pulizia e al benessere in generale, è anche di tipo sociale. Infatti ad esempio aiuta i mici ad identificare altri gatti a loro familiari quando si trovano in una colonia. Creano così un legame, accettando nella loro cerchia solo alcuni mici, e sanciscono il patto con il grooming.

Ma osservando il proprio micio si può notare anche se c’è qualche problema. Se il grooming è aumentato o diminuito rispetto al solito può essere un campanello d’allarme. Se è aumentato potrebbe significare che il micio è stressato, c’è qualcosa che lo turba. Se diminuisce il problema potrebbe essere medico. Come artrite, dolori dentali o dolore diffuso. In questi casi è meglio contattare il veterinario.

Ed ecco perché i gatti sono dei maniaci dell’igiene e si leccano sempre. È assolutamente normale che il micio passi più della metà della sua giornata a fare le pulizie. È anche per questo che sono tra gli animali che amiamo di più. E che non hanno quasi mai bisogno di un bagno!

Approfondimento

