Con l’avvicinarsi di Halloween vediamo comparire sempre più decorazioni a tema. Tra zucche, streghe e ragnatele, sono immancabili i gatti neri. Da sempre considerati amici del diavolo e delle streghe, questi felini non hanno una buona nomea. Quanti di noi, quando ci attraversa la strada un gatto nero, fanno gli scongiuri? Fin dal medioevo infatti secondo le credenze popolari questi animali erano portatori di disgrazie e negatività. In realtà, secondo alcune tradizioni, i gatti neri portano invece fortuna. E non solo.

Ecco perché i gatti neri in realtà portano fortuna e sono molto speciali

Ebbene sì, in alcune culture i gatti neri portano fortuna. Questi felini, oltre a essere oggettivamente belli ed eleganti, possono aiutarci ad avere successo nella vita. Lo credono, ad esempi,o gli abitanti delle Midlands inglesi. In occasione del matrimonio, infatti, la sposa spesso riceve in dono un gatto nero. Questo porta, in verità, fortuna alla coppia. Restando nel Regno Unito, in Scozia si pensa che un gatto nero alla porta sia foriero di ricchezze.

E, in alcune parti d’Irlanda, e anche in Inghilterra, la credenza è all’opposto che da noi! Se un gatto nero attraversa la strada è segno di fortuna. In Giappone, infine, i gatti neri possono aiutare le donne in cerca d’amore. Pare, infatti, che le ragazze che posseggano un felino di tal colore attraggano più possibili partner.

Non solo fortunati, anche una preziosa risorsa per l’uomo

Ecco, perché, dunque, i gatti neri in realtà portano fortuna e sono molto speciali! Ma i vantaggi e le unicità di questi micetti non finiscono qui. Chi non crede a leggende e superstizioni deve sapere che i gatti neri sono speciali anche secondo la scienza.

Pare, difatti, che un gene abbia donato loro il colore della notte per renderli anche più immuni agli insetti. Ma non solo. Questo gene, secondo alcuni, li rende meno inclini ad ammalarsi di HIV. Il gene che porta il colore nero è inoltre lo stesso legato all’HIV nell’uomo. Ciò risulta particolarmente utile nello studio delle cure per noi umani. Gatti e uomini, infatti, sono affetti da malattie simili. Studiare le caratteristiche genetiche dei gatti neri può quindi portare certe risposte anche alla cura di alcune malattie nell’uomo.