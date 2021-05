In generale i gatti, così come i cani, talvolta amano mangiare l’erba del giardino o le foglie delle piante che abbiamo in casa.

La cosa inizialmente può stupire, dato che i gatti sono animali carnivori e per questo non sono in grado di digerire i vegetali. Comunque, è una cosa piuttosto comune vedere cani e gatti mangiare o anche solo masticare dell’erba.

Tuttavia, se 1.000 gatti dovessero scegliere tra una qualunque pianta, tutti quanti vorrebbero l’erba gatta. I nostri gattini vanno matti per questa pianta, ma perché?

Ecco perché i gatti amano così tanto e sono incredibilmente attratti dall’erba gatta

L’erba gatta, o Nepeta Cataria è una pianta aromatica dal profumo che ricorda la menta e che è particolarmente diffusa nell’area mediterranea.

Questa piantina sembra quasi una droga per i gatti. Sentendone l’odore questi cominciano a fare le fusa, le loro pupille si dilatano, e cominciano a strusciarsi ovunque.

Questo succede perché l’erba gatta contiene un principio attivo chiamato nepetalattone. I gatti lo assimilano attraverso l’organo vomeronasale, anche detto organo del Jacobson. Normalmente, questo organo è responsabile della recezione dei ferormoni, per cui l’erba gatta può dare gli effetti di un ferormone sessuale ed eccitare il gatto.

Effetti positivi

Anche se i gatti non dovrebbero mangiare normalmente vegetali, in realtà non bisogna fermarli quando mangiano l’erba gatta. Infatti, essa aiuta a pulire lo stomaco dei nostri amici a quattro zampe dal pelo che vi si accumula quando si lavano.

Inoltre, il nepetalattone non piace solo al gatto ma anche all’uomo! Infatti, ha effetti calmanti ed è per questo che in passato, specialmente in oriente, il tè con l’erba gatta era molto popolare.

Recentemente si è poi scoperto che il principio attivo dell’erba gatta ha potenti effetti repellenti per gli scarafaggi e che sia un ottimo moschicida.

Ecco quindi spiegato perché i gatti amano così tanto e sono incredibilmente attratti dall’erba gatta, e sono tutte buone ragioni per averne un po’ in casa.