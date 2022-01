Chi ha un cane, sa quanto questo animale possa essere affettuoso. Non è un caso che i cani vengano definiti i migliori amici dell’uomo. Tuttavia, a volte le loro manifestazioni d’affetto possono essere un po’ esagerate.

Oggi in particolare ci concentriamo sulla tendenza a volte eccessiva di leccare, che può essere fastidiosa. Vedremo le cause di questo comportamento e cosa dobbiamo fare se il cane lo fa troppo spesso.

Le ragioni dietro a questo comportamento

La prima ragione per cui un cane lecca il padrone, come si può immaginare, è l’affetto. Si tratta, insomma, di una maniera di coccolarci per dirci che ci vogliono bene. Le zone che tendono a leccare di più sono le mani e i piedi. Certo può capitare a volte che lecchino anche la faccia, quando ci abbassiamo a coccolarli.

Inoltre, i cani leccano anche per motivi igienici. Di solito usano le leccate proprio per pulirsi e potrebbero avere lo stesso comportamento con noi.

Un’altra ragione dietro a questo comportamento è la necessità di attirare l’attenzione. Ad esempio, se il cane vuole giocare con noi, oppure andare a passeggio, può darsi che cercherà di convincerci leccando. A questo punto non resta che assecondarlo e uscire con lui oppure educarlo a smettere.

Ecco perché i cani leccano il padrone e come farli smettere se esagerano

Se quindi non vogliamo che il cane ci lecchi ogni volta che vuole uscire a fare una passeggiata, dobbiamo trovare il modo di addestrarlo correttamente.

Dobbiamo cercare di farlo in maniera delicata, perché come abbiamo visto, il cane non lecca certo per fare un dispetto, ma anzi perché ci vuole bene.

Quindi non sgridiamolo, ma cerchiamo di distrarlo e cerchiamo di spingerlo delicatamente lontano da noi. Per aiutarci, cerchiamo di utilizzare un piccolo premio, come una crocchetta, da dargli quando smette di leccare. Non sarà una cosa immediata, ma vedremo che pian piano i risultati arriveranno.

Se poi non riusciamo ad educarlo correttamente da soli, rivolgiamoci ad uno specialista. Lui riuscirà a capire meglio le cause di queste continue leccate e potrà aiutarci e guidarci nell’addestramento del cane. Con un po’ di perseveranza, dovremmo riuscire ad educare il nostro amico a quattro zampe e a vivere più serenamente con lui.

Dunque, ecco perchè i cani leccano il padrone e quali sono le maniere di evitarlo.

