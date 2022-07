Chi convive con un cane lo sa, prima o poi, l’amico a quattro zampe troverà sempre qualcosa da mettere sotto i denti. In particolar modo se viene lasciato da solo per diverse ore. Una pantofola, un calzino, oppure qualche altro oggetto che trova gironzolando per casa. Il desiderio di mordicchiare sempre qualcosa è piuttosto normale tra i cani e non dovrebbe preoccupare eccessivamente. Tuttavia, dietro una masticazione continua potrebbe nascondersi qualche altra ragione più seria. Ovviamente, solo il medico veterinario potrà aiutarci a venire a capo del problema.

In ogni caso, secondo molti esperti, è utile regalare al cane, soprattutto nei primi mesi di vita, qualcosa da masticare (di tanto in tanto). Lo scopo non è solo quello di farlo divertire, ma anche di alleviare il fastidio della crescita dei denti, ad esempio. Anche nei cani adulti, stimolare la masticazione potrebbe risultare un elemento positivo. Ad esempio, quando il cane vive situazioni di stress e forti emozioni.

Dunque, ecco perché i cani hanno bisogno di masticare e mordicchiare sempre qualcosa

Nei cuccioli, la necessità di mordicchiare qualcosa potrebbe essere associata anche al desiderio di comprendere i materiali di cui sono fatti determinati oggetti. Una sorta di “conoscenza del mondo esterno”. Sia per i cuccioli che per i cani adulti, poi, conta molto anche la stimolazione mentale e fisica. Un cane che passa molte ore da solo in casa potrebbe sfogare la sua energia, correndo dentro le mura domestiche e mordicchiando qualsiasi cosa. I cani, infatti, sono animali sociali e per questo hanno bisogno di giocare e socializzare con il Mondo. Dunque, ecco perché i cani hanno bisogno di masticare e mordicchiare sempre qualcosa. Ora, cerchiamo di capire come agire in merito.

Possibili soluzioni

Se il cane continua a mordicchiare tutto, allora si potrebbero mettere in pratica alcuni trucchetti.

Il primo consiglio degli esperti è quello di aumentare la qualità delle passeggiate con il cane, piuttosto che la durata. A tal proposito, esistono anche alcuni metodi infallibili per addestrare il cane a portare il guinzaglio senza farsi strattonare continuamente.

Poi, è da prevedere almeno un’ora di gioco al giorno. Nonostante la vita frenetica dei giorni nostri, un’ora dobbiamo necessariamente trovarla per giocare con il nostro Fido.

Si consiglia anche di acquistare giochi interattivi e d’intelligenza presso i negozi specializzati. In alternativa, si possono organizzare dei giochi di fiuto. Ad esempio, nascondendo dei premi in giardino o nel parco e chiedere al cane di trovarli. Una caccia al tesoro che piacerà sicuramente al nostro amico peloso.

Prima di lasciare il cane a casa da solo, si consiglia di fare una passeggiata e di tornare a casa in modo tranquillo e lento, in modo da placare l’eccitazione.

Infine, è utili munirsi di giochi intelligenti da mordere che possano stimolare l’ingegno e rilassare le tensioni.

