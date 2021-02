In quanto padroni di animali domestici spesso siamo convinti di conoscere estremamente bene i nostri cani, così come i nostri gatti. La verità è che esistono moltissimi comportamenti e abitudini di questi esemplari che non riusciamo a comprendere fino in fondo, e di cui fatichiamo a dare una spiegazione. Non a caso, cercando su internet o chiedendo al nostro amico educatore, siamo costantemente alla ricerca di risposte al riguardo.

Atteggiamento inspiegabile

Sono infinite le volte che ci troviamo a guardare il nostro cane e a chiederci cosa lo porta ad avere quel determinato atteggiamento, apparentemente inspiegabile. Dall’odorare costantemente le sue e le nostre parti intime al mangiare continuamente l’erba dei giardini pubblici, la lista è decisamente lunga. In questo articolo vogliamo parlare delle motivazioni che stanno dietro uno dei comportamenti più comuni nei nostri amici a quattro zampe. Andiamo a vedere quale. Dunque ecco perché i cani abbaiano al nulla senza un apparente motivo.

Diverse interpretazioni

Ci riferiamo a quando Fido, in maniera completamente improvvisa e inaspettata, inizia ad abbaiare al vento, senza focalizzarsi su nessun obbiettivo preciso. Infatti anche senza notare nessuna causa scatenante, come un gruppo di persone o un veicolo particolarmente grande, in molti notano che il proprio cane inizia ad abbaiare. Si tratta di un comportamento molto diffuso, che presenta diverse chiavi di lettura. Infatti ecco perché i cani abbaiano al nulla senza un apparente motivo. Innanzitutto non dobbiamo dimenticarci come questi animali dispongano di sensi, rispetto ai nostri, estremamente sviluppati. Dunque anche se noi non vediamo nessuno e non sentiamo alcun rumore, non è detto che il nostro animale invece non lo percepisca. Potrebbe dunque star abbaiando ad un bersaglio presente, solo che invisibile alla nostra percezione.

Nel caso non sia questa la situazione, i motivi dietro ad un abbaio ingiustificato possono essere diversi. Ricordiamo infatti che fido non spreca voce a caso, quindi i suoni li emette sempre con lo scopo di attirare la nostra attenzione. Potrebbe dunque starci avvertendo di qualche pericolo o, più probabilmente, di una sua ansia o preoccupazione. Difatti questo comportamento potrebbe rappresentare un forte stato di agitazione che, al fine di farcelo notare, decide di esprimere in questo modo. Se quindi non riusciamo a trovare una spiegazione plausibile a questo atteggiamento, potrebbe essere una buona idea parlare con un esperto del comportamento canino. Fargli conoscere il nostro amico a quattro zampe e, con lui, comprendere le cause di questa preoccupazione. Dunque ecco perché i cani abbaiano al nulla senza un apparente motivo.