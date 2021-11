Se la cucina è l’anima della casa, il frigorifero è l’anima delle persone. Come diceva un vecchio adagio, per conoscere meglio le persone, dovremmo cominciare ad osservare i loro comportamenti e le loro abitudini.

Per noi italiani, quando parliamo di abitudini, parliamo soprattutto di scelte alimentari. Passiamo la maggior parte del tempo a parlare di cibo o a preparare delle ricette.

Siamo strettamente legati alla nostra tradizione gastronomica e non passa un giorno senza che non cerchiamo di riprodurre o inventare qualcosa in cucina.

A volte partiamo dalla tradizione per trovare delle soluzioni innovative anche con ingredienti semplici. Di conseguenza, se vogliamo conoscere approfonditamente qualcuno, dovremmo avere la possibilità di aprire il suo frigo e vedere cosa c’è dentro. Infatti, ecco perché guardando nel frigorifero si possono capire tante cose delle persone.

Una questione di classe sociale e di mentalità

In primo luogo, noteremo quanti e quali prodotti sono inseriti. Se ci sono pochissimi prodotti, vuol dire che la persona in questione o mangia poco a casa o viaggia spesso.

Paradossalmente, meno prodotti ci sono in frigo e più una persona sarebbe ricca. Le famiglie più modeste, infatti, devono organizzare per bene la loro spesa settimanale e dunque il frigorifero sarà pieno.

I più facoltosi, invece, possono permettersi di arrivare a casa la sera e non trovare nulla da mangiare. Basterà andare a cenare al ristorante o ordinarsi qualcosa da asporto. Inoltre, sempre per restare nell’ambito economico, guardando cosa c’è nel frigo capiremo anche le abitudini di spesa. Ci sono prodotti più o meno cari in commercio.

Ecco perché guardando nel frigorifero si possono capire tante cose delle persone

Frutta e verdura non dovrebbero mancare in nessun frigo ma la realtà è più variegata e complessa. Spesso le persone non mangiano per stare in salute e per nutrirsi ma mangiano per nervosismo e mancanze.

Ecco, un ulteriore elemento di analisi delle persone è proprio quel tratto del carattere che si definirebbe serenità. Più ci sono prodotti di qualità e più sono composti da frutta e verdura, allora la persona in questione potrebbe essere più attenta alla salute e serena.

Ecco, il frigorifero delle persone può diventare proprio lo specchio di molti tratti della personalità del proprietario. Ovviamente, è doveroso sottolineare che queste sono solo considerazioni generali e quindi ogni persona andrebbe valutata singolarmente.

