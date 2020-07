Ritenzione idrica e cellulite sono due problemi che non solo vanno in coppia, ma assillano milioni di italiani. L’abitudine di bere almeno due litri al giorno è il sistema migliore, assieme all’attività fisica, per combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Quando agli inizi degli anni Ottanta arrivarono dall’America le prime diete, i le prime videocassette sugli esercizi per dimagrire, a cura di famosi volti della tv, si parlava molto della cicoria. Ora, complici gli impatti pubblicitari e le grandi case produttrici di miracoli dietetici, la cicoria è passata in second’ordine. Ma, è un errore a cui la nostra redazione vuole porre rimedio, consigliandovene l’assunzione per le sue molteplici virtù.

La cicoria selvatica e quella coltivata

Ecco perché grazie alla cicoria combatteremo cellulite e ritenzione idrica. Le nostre nonne la sapevano lunga, andando a raccogliere la cicoria selvatica, soprattutto vicino alle coltivazioni di patate, dove la nostra pianta ama crescere. Pensate che la cicoria selvatica, più di quella coltivata, è ricchissima di:

Vitamina C

Calcio

Fosforo

Potassio

Fibre

E contiene lo 0,1% di grassi. Possiede inoltre un principio attivo tutto suo: l’acido cicorico, in grado di migliorare il metabolismo e aumentare le secrezioni digestive. In pratica, un martello che si abbatte sulle calorie!

Le sue virtù

Il modo migliore per godere delle virtù benefiche della cicoria è assumerla cruda, ma usando un condimento leggero, con appena una punta di sale. Ciò ci permetterà di:

Migliorare la secrezione della bile

Depurare fegato e reni

Disintossicare l’intestino, agendo sulla qualità cellulare della nostra pelle

Risvegliare l’appetito, donando però senso di sazietà

Ecco perché grazie alla cicoria combatteremo cellulite e ritenzione idrica, ma non solo, depurando tutti gli organi del nostro corpo. La nostra redazione ricorda infine che molto valida è anche la cicoria in versione lassativa e depurativa, acquistando le radici in erboristeria. Prepareremo così tisane, infusi e decotti benefici a 360 gradi!

