Durante l’autunno e l’inverno sono tante le terrazze da cui sfoggiano i bellissimi ciclamini dai fiori colorati e spesso variegati. A molti può essere capitato di attendere con entusiasmo e tanta pazienza la fioritura del ciclamino acquistato e rinvasato, ma di accorgersi che c’è qualcosa che non va.

Ecco perché gli steli dei fiori del nostro ciclamino sono corti e restano sotto il fogliame oppure non sbocciano affatto. In questo articolo vedremo assieme perché accade questo e cosa fare per rimediare.

Il ciclamino non ama il freddo

Anche se il ciclamino fiorisce dall’autunno fino a maggio non è detto che sopporti il freddo forte, né tantomeno le gelate. Se abitiamo in un posto dove le temperature in inverno scendono sotto i 10 gradi è opportuno riparare il ciclamino in casa, oppure proteggerlo con un telo di plastica organizzando una piccola serra.

Il ciclamino è stato interrato male

È possibile che nel rinvasare il nostro ciclamino abbiamo commesso un errore.

Potremmo aver interrato troppo il tubero, che sepolto completamente dal terreno non riesce a far elevare gli steli dei suoi fiori.

L’apice del tubero deve essere posto fuori dal terreno poiché è da questo punto che partono gli steli dei fiori e delle foglie.

Oppure, può essere accaduto che le annaffiature abbiano spostato troppo terreno sul tubero ricoprendolo tutto.

Possiamo provvedere togliendo fuori dalla terra l’apice del tubero e non ostacolare la normale crescita degli steli.

Il periodo giusto per fertilizzare il terreno

Il periodo giusto per fertilizzare il terreno è prima della fioritura. Questo metodo fa si che la pianta riceva i nutrienti per far nascere fiori con la lunghezza giusta. Se non lo abbiamo fatto possiamo rimediare concimando la pianta e utilizzando del fertilizzante con molto fosforo in modo da aiutarla ad allungare gli steli verso l’alto. I fertilizzanti da acquistare sono quelli con la dicitura NPK 4-20-4, che sta ad indicare una maggiore quantità di fosforo. In alternativa, per stimolare la fioritura possiamo utilizzare i fondi di caffè.