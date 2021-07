Ecco perché gli esperti dicono di consumare questi alimenti proteici ed energici

Mangiare è il vero piacere della vita, soprattutto mangiare alimenti che fanno bene alla salute e che mettono di buon umore. Quando siamo a dieta, infatti, il nostro umore non è proprio alle stelle, perché ci priviamo di alcuni alimenti. Gli sportivi, però, a volte sono insicuri se mangiare un determinato alimento per non vanificare gli sforzi fatti in palestra.

A proposito di allenamento, che sia una corsa o in palestra, ci sono degli alimenti ben specifici da consumare, quelli, cioè, che contengono più proteine. Come sappiamo, gli alimenti ricchi di proteine sono la carne, il pesce, le uova, i legumi e vengono consumati regolarmente dagli sportivi. Tra la carne rossa, meglio scegliere quella magra come il vitello, tra quella bianca, il pollo e il tacchino. Tra il pesce più proteico, spiccano il salmone e il tonno.

Gli esperti, quindi, dicono di consumare questi alimenti proteici ed energici, dopo l’allenamento, ed ecco perché.

Gli esperti del fitness affermano che dopo l’allenamento, per ricaricare le energie, si dovrebbero consumare quattro alimenti diversi tra loro. Una fonte di carboidrati come le fette biscottate, una frutta come la banana, una fonte di grassi, come il salmone e una proteina, come lo yogurt.

I carboidrati servono ai muscoli, la banana è fonte di potassio e di energia, il salmone contiene un apporto lipidico per la forza e lo yogurt serve per mantenere la massa magra.

Consumare questi cibi dopo l’allenamento serve a ricaricare le energie, a reintegrare i sali minerali “perduti”, mantenendo la linea e la forza. Ecco i motivi per cui gli esperti consigliano di mangiare questi alimenti proteici ed energici.

Chi è affetto da determinate patologie o da malattie, consigliamo prima di assumere questi alimenti di rivolgersi al medico.

