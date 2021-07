Chi ha avuto l’occasione di fare dei test allergologici, ha sicuramente ricevuto l’elenco delle possibili reazioni crociate. Ma forse non tutti ne conoscono il significato. Chi fin da piccolo è risultato allergico ai pollini delle piante, le classiche allergie stagionali, potrebbe sviluppare delle reazioni allergiche mangiando determinata frutta e verdura.

Il motivo è facilmente intuibile e spiegabile in parole povere in questa maniera. Le piante, come tutti gli esseri viventi, hanno delle familiarità, delle parentele. Geni, proteine e sostanze in comune. Pertanto, la prolungata esposizione a un determinato allergene, può scatenare la sensibilizzazione a un altro.

Ecco perché gli allergici a lattice e pollini devono stare attenti a questo irresistibile frutto, parliamo della “sindrome lattice-frutta”

Gli studi sono ancora in corso e in fase di valutazione. Soprattutto perché si avvalgono dell’esperienza diretta dei soggetti allergici e ognuno porta con sé tantissime variabili personali. Alcune evidenze però sono state riconosciute. Soprattutto in chi è allergico al lattice che ricordiamolo è una gomma di origine vegetale, viene estratta dalla corteccia di alcune specie di albero.

Dobbiamo sapere che gli allergeni responsabili della maggior parte delle allergie vegetali si chiamano profiline. Non molto si sa su di loro ad oggi. Ma i primi studi condotti evidenziano la loro responsabilità nello scatenarsi delle reazioni fra chi è allergico ai pollini e chi lo è al lattice. E così chi ha diverse sensibilizzazioni in atto deve essere prudente nel consumare alcuni cibi. In questo caso le relazioni fra lattice e ananas sono state evidenti.

Frutto straordinario dalle mille proprietà poiché è ricco vitamine, fibre, ha un forte potere drenante e l’elenco delle sue meraviglie è ancora lungo. Eppure c’è chi deve stare attento al suo consumo, magari non abbondare se si è già soggetti allergici a molti pollini.

Un suggerimento

È fondamentale parlare col proprio medico curante delle allergie finora riscontrate e discutere dell’opportunità di effettuare dei test allergologici periodicamente. Perché è sempre più frequente che si sviluppino insospettate reazioni nel corso della vita.

Pertanto essere preparati è molto utile per avere un atteggiamento corretto anche a tavola e sapere subito cosa fare ai primi segnali di fastidio. Ecco perché gli allergici a lattice e pollini devono stare attenti a questo irresistibile frutto e devono informarsi sulle eventuali allergie crociate che si potrebbero sviluppare.

Approfondimento

