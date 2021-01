In Italia si è soliti sbucciare la frutta e la verdura prima di consumarla o lavorarla in diverse ricette. Tuttavia sarebbe meglio non rimuovere la buccia.

Questo perché è proprio nella buccia che, in moltissimi casi, sono presenti la maggior parte delle proprietà benefiche dell’alimento. Infatti, sarebbe davvero meglio consumare gli alimenti interi, ovviamente dopo averli lavati accuratamente per eliminarne le impurità.

Ecco perché gettare la buccia di questo alimento potrebbe rivelarsi un errore

Nell’articolo si tratterà della buccia del più umile degli alimenti: le patate.

Le patate sono tra i cibi più versatili e golosi della cucina, perfette per essere cucinate in moltissimi modi ma temutissime da chi è a dieta. Si tratta di un alimento ricco di sostanze benefiche per la salute, specialmente se consumate con la buccia.

Esatto, con la buccia. Come detto in precedenza, in Italia quasi nessuno consuma le patate con la loro buccia mentre nel resto del mondo è una pratica abbastanza diffusa.

Imparare a non gettarla via ma a consumare le patate con la loro buccia porterà degli incredibili benefici. Ecco perché gettare la buccia delle patate potrebbe rivelarsi un errore.

Potassio

La buccia delle patate è perfetta per fare il pieno di potassio. Infatti le patate contengono una quantità di potassio che equivale a quello di quattro banane.

Il potassio è fondamentale per tenere sotto controllo la pressione e i livelli di sodio. Oltre a questo aiuta a ridurre il rischio di problemi cardiaci e a contenere il colesterolo.

Fibre

Oltre al potassio la buccia delle patate è ricca di fibre, importantissime per mantenere il corpo in salute. Le fibre aiutano a dare senso di sazietà e a tenere sotto controllo i livelli di glicemia del sangue.

Vitamine

La buccia delle patate non andrebbe mai gettata via perché contiene anche moltissima vitamina C con proprietà antiossidanti. Riesce quasi ad eguagliare la quantità di vitamina C presente nelle arance, le regine di questa sostanza.

Ferro e manganese

Il ferro è un elemento essenziale per la dieta, specialmente per le donne che spesso soffrono per una carenza di questa sostanza. Invece di assumere integratori di ferro, sarebbe meglio cominciare a consumare le patate con la loro buccia.

Oltretutto, la buccia delle patate apporta un elevato livello di manganese, elemento importantissimo per l’elaborazione dei carboidrati.

Ecco spiegato, dunque, perché gettare la buccia di questo alimento potrebbe rivelarsi un errore.