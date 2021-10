Molti di noi dedicano ogni giorno del tempo alle loro piante sul balcone, in casa o nel proprio giardino. Di cosa parliamo oggi? La pianta di cui parliamo in questo articolo è molto bella e offre fiori di colore giallo abbondanti e profumate.

La fioritura avviene tra maggio e agosto e riesce a resistere ad estati calde e torride ma anche a temperature molto rigide.

Può essere coltivata in vaso o in giardino, si presta egregiamente per giardini rocciosi.

Parliamo della ginestra, un arbusto tipico della macchia mediterranea, la notiamo spesso lungo le coste dell’Italia meridionale.

Ecco perché fare la talea di questa bella pianta ornamentale che non necessita di cure e cresce in qualsiasi tipo di terreno. Non è mai stato così semplice, anche per chi non ha tanta dimestichezza con le piante.

Il periodo migliore per la riproduzione per talea della ginestra è da settembre fino all’autunno inoltrato. Si può prendere un rametto delle ginestre che crescono in natura e riprodurle così per talea.

Come fare

Tagliare un ramo lignificato di circa venti centimetri. Interrarlo di sei o sette centimetri, in un vasetto dal diametro di otto o dieci centimetri precedentemente riempito con del terreno da giardino misto di sabbia e torba, in parti uguali.

Il vasetto va posizionato in una zona semi-ombreggiata e il terreno va tenuto sempre leggermente umido.

La talea radicherà nel giro di un paio di mesi e dovrà essere messa a dimora l’anno successivo.

Una volta messa a dimora in giardino, la pianta ha bisogno di essere innaffiata solo in piena estate. Chi le coltiva in vaso dovrà prestare una maggiore attenzione e innaffiarla con regolarità.

Una volta messa a dimora in giardino, la pianta ha bisogno di essere innaffiata solo in piena estate. Chi le coltiva in vaso dovrà prestare una maggiore attenzione e innaffiarla con regolarità.

