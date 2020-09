Ecco la teoria innovativa, che scompiglia le carte in tavola e fa cadere miti dei tempi che furono. Mangiare yogurt fa bene, come ricordano sempre i nostri esperti di Pdb, ma farlo dopo i pasti, ancor di più. È la conclusione di uno studio alimentare che ha coinvolto diverse prestigiose università dell’Europa orientale. Mangiare lo yogurt come se fosse un dessert allunga la vita! Ecco perché è più salutare e conveniente mangiare lo yogurt dopo il pasto.

Non più a digiuno o come pasto

Se fino ad adesso eravamo tutti convinti che lo yogurt fosse un sostitutivo del pasto, dobbiamo ricrederci. O meglio, dobbiamo seguire la logica di questo studio che sostiene che i maggiori benefici lo yogurt li sprigioni a fine pasto. Il principio è semplicissimo: i batteri dello yogurt e i suoi fermenti si nutrono di quanto ingerito assieme e aiutano il metabolismo.

Gli alimenti in sinergia

Se vi stavate chiedendo cosa mangiare con lo yogurt per creare questa sinergia salutare, presto fatto:

aglio; banane; patate; asparagi; carciofi; insalata;

Tutto merito dell’inulina

Merito di questa azione sinergica è dell’inulina, una fibra solubile composta di fruttosio. Favorendo la digestione e regolarizzando l’attività intestinale aumenta le difese intestinali e diminuisce gli attacchi dei batteri. Negli alimenti sopra citati è presente l’inulina. Il suo incontro con i probiotici dello yogurt determina il miglioramento delle attività intestinali. Ecco perché è più salutare e conveniente mangiare lo yogurt dopo il pasto e non prima.

I succhi gastrici

La convinzione di molti era che consumare lo yogurt lontano dai pasti evitasse complicazioni all’intestino per mezzo dei succhi gastrici. Secondo lo studio da noi citato, invece, i succhi gastrici compiono la propria azione in maniera ancora più concreta con una digestione più intensa. Il miglioramento dei processi digestivi allontanerebbe lo spettro di agenti patogeni killer del nostro organismo. Così facendo, lo yogurt sarebbe in grado non solo di migliorare la nostra vita, ma anche di allungarla!

Approfondimento

