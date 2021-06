Chi è esperto di arte conserviera sicuramente conosce le regole relative al riempimento dei vetri per marmellate, salse, sottoli e sottaceti. Vale la pena ripetere per i neofiti e i principianti quanto consigliato dal Ministero della Salute in materia. Inoltre non molti conoscono i motivi che sta dietro a queste semplici ma importantissime regole.

Ecco perchè è importante sapere fino a quanto riempire i barattoli di conserve e marmellate

I contenitori di vetro non devono mai essere riempiti fino all’orlo e devono prevedere un margine che si chiama “spazio di testa”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

I motivi di questo spazio sono semplicemente la possibilità di creare il vuoto e di prevenire l’aumento del prodotto laddove si pastorizzi.

Lo spazio di testa sarà minimo per marmellate e confetture perché non vanno pastorizzate dopo la chiusura. Basterà un centimetro al di sotto del collo.

Per le conserve, come anche per le salse di pomodoro, che devono esser sottoposte a trattamento termico dopo la chiusura del tappo, meglio lasciare due centimetri dall’orlo.

Inoltre, per il corretto riempimento dei barattoli, tutti gli ingredienti “solidi” devono esser posti al di sotto del liquido di conservazione.

Per aiutarci in questo intento, possiamo acquistare degli appositi distanziatori o pressini o presselli che servono appunto a tale scopo. Questi ultimi si trovano al supermercato negli scaffali dedicati alle conserve e hanno un costo di circa 1-1,30 euro cadauno.

Ulteriori accorgimenti

Un altro consiglio che fornisce il Ministero della Salute riguarda le bolle di aria. Prima di chiudere con il tappo si consiglia di mescolare con una paletta il composto per evitare eventuali bolle d’aria.

Infine, ultimissimo passo prima della chiusura, è la pulizia del collo dei barattoli o delle bottiglie con la carta asciugamani.

Per quanto riguarda il versamento a caldo, per evitare lo schock termico provocato dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno, si consiglia di tenere i barattoli in vetro nella stessa pentola utilizzata per renderli sterili con un due dita di acqua calda.

Chiudere e quindi passare ai passaggi successivi che saranno o la pastorizzazione o il capovolgimento del barattolo per raggiungere il vuoto.

Ecco perchè è importante sapere fino a quanto riempire i barattoli di conserve e marmellate, per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari.

Per approfondire qui troveremo delle novità in merito ad una pectina naturale fai-da-te.