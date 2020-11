Tutti quanti hanno ben chiaro in mente, sin da bambini, quanto mangiare frutta e verdura sia importante. Nell’educazione della maggior parte delle persone questo è stato un principio imprescindibile. Un volta diventati genitori la stessa cosa è stata fatta con i figli. Infatti, abituare un bambino a mangiare verdure e frutta sin da piccolo, è importantissimo e apporta una grande quantità di benefici.

Quando e come mangiare frutta e verdura

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito, più volte, come il consumo giornaliero di frutta e verdura sia vitale per la prevenzione di molte malattie. Da quelle cardiocircolatorie ai tumori, questa componente nutritiva gioca un ruolo fondamentale. Ecco perchè è necessario assumerne in grande quantità.

I benefici, dunque, sono numerosi. Importante, però, non è solamente quanta frutta e verdura assumere.

A giocare un ruolo è anche la scelta di quando assumerle e, in particolare, se prima o dopo i pasti. Sembra, infatti, che consumare verdura prima dei pasti sia nettamente migliore che consumarla dopo aver finito di pranzare o cenare. Oltre a un discorso di digestione, vi sono altri importanti fattori da tenere in considerazione. Per tutti quelli che se lo stavano chiedendo, ecco perché è importante mangiare verdure crude prima dei pasti.

Sempre prima di pranzo e cena

Qualcuno, dunque, potrebbe pensare che l’importante sia mangiare verdure e che non sia altrettanto rilevante il momento in cui assumerle. Eppure non è così. Mangiare un’insalata, o una verdura cruda, prima di pranzo, ad esempio, potrebbe condizionare in positivo il nostro rapporto con il cibo.

Innanzitutto dona un senso di sazietà. La verdura cruda, infatti, farà sentire il nostro corpo leggermente sazio permettendogli di gustarsi il cibo e non arrivare a mangiare voracemente il pasto. Inoltre, se consumata prima del pasto, favorirà l’assorbimento delle sostanze nutritive, mettendo l’organismo nella posizione di godere della totalità delle proteine che si andranno ad assumere.

Ecco perché è importante mangiare verdure crude prima dei pasti. E ricordarselo ogni giorno sarà una scelta di cui non ci si pentirà.