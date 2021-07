L’estate è sinonimo di vacanza e riposo, ma anche voglia di mantenere il fisico per chi è già in forma. Oppure voglia di recuperare la linea per chi durante l’inverno ha accumulato dei chili di troppo.

Non è raro infatti vedere persone che solo in questo periodo si dedicano allo sport proprio per recuperare la forma.

Facciamo però attenzione agli orari in cui decidiamo di fare attività fisica. Questo soprattutto per evitare di andare incontro a malesseri dovuti proprio alle alte temperature.

Ecco perché è importante andare in bici a quest’ora durante l’estate

Se si decide di fare attività sportiva all’aperto in estate, è importante sapere che non tutti gli orari sono quelli adatti. Vanno infatti esclusi nella maniera più assoluta, quelli in cui il sole picchia di più. Quindi sarebbe preferibile evitare di fare attività all’aperto nella fascia oraria che va dalle 11 fino alle 18.

Infatti correre o andare in bici nelle ore più calde è prima di tutto più faticoso quindi poco rilassante. Ma non dimentichiamo che a causa del troppo caldo si potrebbe, nei casi più gravi, andare incontro a malori.

Andiamo a vedere quindi quali sono gli orari da preferire

L’ideale sarebbe praticare attività fisica la mattina presto oppure al tramonto. Per chi ne ha la possibilità andrebbero preferite le ore serali. Questo perché camminare, correre o andare in bici nelle ore serali consente di scaricare lo stress e la tensione accumulati durante il giorno. E tutto questo quindi favorirà anche il riposo notturno.

Ricordiamoci poi di non trascurare l’abbigliamento. Le parole guida devono essere comodità e leggerezza. È fondamentale preferire i tessuti tecnici al cotone. Questo perché i primi favoriscono maggiormente l’evaporazione del sudore.

Approfittiamo quindi di questo periodo dell’anno per concederci la sera delle piacevoli camminate o, se si preferisce, delle passeggiate in bici. Ne gioverà il nostro fisico e la nostra mente.

