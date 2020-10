Andare a fare shopping di vestiti è sempre più frustrante. I pantaloni sono troppo larghi sulle cosce o in vita. La camicetta sta bene sui fianchi ma ci stringe le spalle. Sembra che nessun capo ci vada bene al 100% e finiamo sempre col fare compromessi pur di aggiungere un nuovo capo al nostro armadio. Ecco perché è così difficile trovare vestiti che ci stanno davvero bene.

Un tempo c’era la sarta

Se guardiamo le foto delle nostre nonne sembra che ogni capo stesse loro a pennello. Com’è possibile che nessuna giacca tirasse e nessuna gonna fosse troppo larga? La risposta si nasconde nelle vecchie abitudini e nelle tradizioni. Un tempo, infatti, gli abiti erano preziosi e venivano portati per anni e anni. Ogni corpo, inoltre, è diverso, e quindi ciò che può andare bene a qualcuno può non stare bene a qualcun altro.

Per questa ragione uno dei mestieri più in voga era quello della sarta. Gli abiti erano confezionati per ogni singola cliente a seconda del loro gusto e del loro tipo di fisico. Ovviamente, però, i capi costavano più di quello che siamo abituati a spendere oggi.

La risposta sta proprio in questo. Oggi siamo sempre meno disposti a spendere più di poche decine di euro per i nostri vestiti. E così finiamo con acquistare capi fast fashion confezionati su delle misure standard. I capi economici che troviamo nelle principali catene, infatti, sono fatti in serie secondo misure standard. In questo modo è quasi impossibile trovare un capo le cui proporzioni corrispondano alle nostre. Questi negozi, inoltre, sono spesso diffusi in tutto il mondo e non tengono conto delle principali differenze fisiche tra un Paese e l’altro.

Questi abiti, inoltre, sono spesso di bassa qualità. Le stoffe, infatti, non cadono come dovrebbero e non ci donano abbastanza. Non è, quindi, il nostro corpo a non andare bene, ma sono i nostri vestiti che non sono confezionati per essere adatti alla nostra figura. La prossima volta che andremo a fare shopping dovremo quindi chiederci: preferiamo avere tanti abiti che non ci donano o pochi che sono perfetti per noi?