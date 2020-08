Ecco perché è consigliato mangiare la cipolla ogni giorno. Numerosi studi scientifici dimostrano come la cipolla abbia tantissimi effetti benefici sulla salute. Essa contiene dei composti solforosi in grado di guarire molte malattie. Ha un elevato potere antinfiammatorio ed antiossidante, contrasta l’invecchiamento e malattie come l’artrite, allergie, arteriosclerosi, Alzheimer, psoriasi e favorisce l’ossidazione e l’espulsione delle tossine. La cipolla a contatto con il corpo purifica il sangue e scioglie le infiammazioni. Inoltre aiuta il sistema cardiovascolare, la funzione immunitaria, il funzionamento ormonale e contrasta la crescita di molti tumori. Questa pianta bulbosa agisce positivamente anche sulla glicemia, riduce quindi i livelli di zucchero nel sangue. Grazie alla sua ricchezza di acqua e’un ottimo diuretico e disintossicante. È un ottimo espettorante utile in caso di tosse raffreddore, catarro, bronchite e sinusite. Chi consuma più spesso cipolla è meno a rischio di ammalarsi di cancro allo stomaco. Contiene serotonina ed è quindi in grado di migliorare l’umore. Per mantenere al meglio le sue proprietà la cipolla andrebbe consumata cruda, oppure l’alternativa sarebbe di sottoporla ad una leggera cottura.

Ecco perché è consigliato mangiare la cipolla ogni giorno

Alcuni utilizzi della cipolla

Raffreddamento

Appena avverti i primi sintomi di raffreddore frulla una cipolla intera e bevila oppure la bollisci e la bevi nel thè allo zenzero e al miele.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Febbre

Trita alcune patate con cipolle e qualche spicchio di aglio. Versa tutto in un paio di calzini e indossali per tutta la notte. Vedrai la temperatura della febbre scendere.

Tosse

Prendi una grossa cipolla e tagliala in due su un piatto. Metti su entrambe le superfici delle cipolle e dello zucchero di canna. Lascia riposare per un ora e trascorso questo lasso di tempo, preleva lo sciroppo che si è depositato sul piatto. Farlo per due volte al giorno.

Mal di orecchio

Se si soffre di mal di orecchio metti un pezzettino del cuore di una cipolla all’interno dell’orecchio. La cipolla grazie alle sue potenti attività antinfiammatorie ne attenuerà il dolore.

Bruciature

Basta tagliare una cipolla a metà e metterla sulla parte ustionata. Lasciala agire per due minuti e immediatamente si proverà sollievo. Subito dopo monta due albumi d’uovo e mettili sulla ferita. Lascia asciugare e coprila con una garza. La bruciatura guarirà in poco tempo e non si formeranno cicatrici.

Punture di api

Copri la parte interessata con una cipolla bianca grattugiata. Si ridurrà il gonfiore e la probabile reazione allergica.

Approfondimento

Mangiare uova fa male?